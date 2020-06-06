Николай Антропов вспомнил игры с братьями Корешковыми в сборной Казахстана
Бывший форвард сборной Казахстана по хоккею Николай Антропов в интервью сайту Шайба.kz рассказал об игре в одном звене с Александром и Евгением Корешковыми.
Бывший форвард сборной Казахстана по хоккею Николай Антропов в интервью сайту Шайба.kz рассказал об игре в одном звене с Александром и Евгением Корешковыми.
— На Олимпиаде в Турине вас поставили в звено к братьям Корешковым. Мы помним, что у них было невероятное взаимопонимание. Каково было играть с ними?
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Когда приехал в Турин, главный тренер Николай Иванович Мышагин тоже поставил меня с ними. Эмоции и воспоминания пошли, как в 1998 году. Помню, тогда приехал с лагеря новичков «Торонто Мэйпл Лифс». За неделю
Антропов — воспитанник