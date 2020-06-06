Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Николай Антропов вспомнил игры с братьями Корешковыми в сборной Казахстана

Бывший форвард сборной Казахстана по хоккею Николай Антропов в интервью сайту Шайба.kz рассказал об игре в одном звене с Александром и Евгением Корешковыми.

Наверх

— На Олимпиаде в Турине вас поставили в звено к братьям Корешковым. Мы помним, что у них было невероятное взаимопонимание. Каково было играть с ними?

Читайте также
Жайлауов, Антропов и… Названа символическая сборная Казахстана по хоккею всех времен

— По-моему, я был там лишний, если честно (смеется). Они видели друг друга закрытыми глазами. Еще на чемпионате мира 1998 года, когда Борис Викторович Александров взял меня в Швейцарию, на одну или две игры поставили в звено с братьями Корешковыми. Естественно, они были такие звезды, а тут какой-то пацан в маске. Играть с ними — это было нечто. Такие эмоции, что меня аж трясло. Каждый раз, когда выходил на лед, мне надо было просто быстрее отдать им шайбу.

Когда приехал в Турин, главный тренер Николай Иванович Мышагин тоже поставил меня с ними. Эмоции и воспоминания пошли, как в 1998 году. Помню, тогда приехал с лагеря новичков «Торонто Мэйпл Лифс». За неделю чуть-чуть окунулся в канадский хоккей. Там меня научили, что надо вбрасывать шайбу при входе в зону. Сыграл две-три сменки, вбросил пару раз шайбу. Потом ко мне на лавочке подошел то ли Саня, то ли Женя, говорит: «Слышишь, ты такое в Канаде будешь делать, а здесь давай в пас играй, будем разыгрывать». Я такой: «Да-да, все понял».

Антропов — воспитанник усть-каменогорского «Торпедо». В НХЛ также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланта Трэшерз», «Виннипег Джетс». В России выступал за московское «Динамо», с которым завоевал серебряные медали чемпионата страны и Евролиги, а еще за «Ак Барс» и «Локомотив». В период 2012—2015 годов защищал цвета «Барыса», после чего завершил карьеру.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Барселона" отказалась от 100 миллионов евро за 17-летнего футболиста
«Барселона» на днях начнет переговоры с Месси о новом контракте
СМИ: Клуб Серии A расторг контракт с Балотелли
Легендарный боец назвал топ-10 супертяжей в истории бокса
Экс-игрок «Реала» назвал Роналду очень эгоистичным футболистом
Три легионера ЦСКА вернулись к тренировкам
Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью
Плющенко показал тренировку Трусовой в Кисловодске: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь