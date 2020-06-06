Николай Антропов вспомнил игры с братьями Корешковыми в сборной Казахстана

— На Олимпиаде в Турине вас поставили в звено к братьям Корешковым. Мы помним, что у них было невероятное взаимопонимание. Каково было играть с ними?

— По-моему, я был там лишний, если честно (смеется). Они видели друг друга закрытыми глазами. Еще на чемпионате мира 1998 года, когда Борис Викторович Александров взял меня в Швейцарию, на одну или две игры поставили в звено с братьями Корешковыми. Естественно, они были такие звезды, а тут какой-то пацан в маске. Играть с ними — это было нечто. Такие эмоции, что меня аж трясло. Каждый раз, когда выходил на лед, мне надо было просто быстрее отдать им шайбу.

Когда приехал в Турин, главный тренер Николай Иванович Мышагин тоже поставил меня с ними. Эмоции и воспоминания пошли, как в 1998 году. Помню, тогда приехал с лагеря новичков «Торонто Мэйпл Лифс». За неделю чуть-чуть окунулся в канадский хоккей. Там меня научили, что надо вбрасывать шайбу при входе в зону. Сыграл две-три сменки, вбросил пару раз шайбу. Потом ко мне на лавочке подошел то ли Саня, то ли Женя, говорит: «Слышишь, ты такое в Канаде будешь делать, а здесь давай в пас играй, будем разыгрывать». Я такой: «Да-да, все понял».