Президент IIHF Фазель пожелал удачи новому главному тренеру сборной России Брагину

Федерация хоккея России в пятницу объявила о назначении 64-летнего Брагина на этот пост. Ранее специалист возглавлял молодежную сборную России, которая под его руководством выиграла чемпионат мира (2011), четыре раза становилась серебряным призером (2012, 2015, 2016, 2020) и два раза — бронзовым (2017, 2019).

«Он показывал отличные результаты с молодежной сборной, с ней не проще работать, чем со взрослой, но в его командах всегда хорошая дисциплина. Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — сказал Фазель.