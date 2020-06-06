Фазель: Ларионов имеет перспективы быть главным тренером национальной команды

«Почему нет, — сказал Фазель на вопрос, может ли Ларионов в будущем возглавить национальную сборную. — Не в первый раз большие чемпионы возглавляют национальные команды. Слава Быков и Слава Фетисов, выступавшие в советской команде, работали потом во взрослой сборной».

По словам Фазеля, Ларионова он знает со времени, когда тому было 20 лет. «Он мой друг, у него другой подход к молодым игрокам, но он был одним из лучших хоккеистов мира, стоит учесть его огромный опыт. Думаю, что он может проделать хорошую работу, и с нетерпением жду, что он может сделать с молодежной сборной, так как для него это большой вызов. Игорь — очень умный специалист, но для его нынешней работы нужно немного удачи», — отметил Фазель.