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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

ВХЛ назвала даты начала и завершения следующего сезона для «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада»

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на официальном сайте назвала сроки проведения сезона-2020/21.

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В турнире участвуют три казахстанских клуба — карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад», входящий в систему «Барыса».

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Следующий сезон ВХЛ планирует начать 4 сентября 2020 года и завершить 30 апреля 2021 года. Эти сроки считаются предварительными.

Окончательное решение примут после утверждения состава участников и структуры проведения турнира, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ.

Прошедший сезон ВХЛ завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии коронавируса. В нем «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а «Номад» не смог выйти в плей-офф.

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