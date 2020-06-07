ВХЛ назвала даты начала и завершения следующего сезона для «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада»

В турнире участвуют три казахстанских клуба — карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад», входящий в систему «Барыса».

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Следующий сезон ВХЛ планирует начать 4 сентября 2020 года и завершить 30 апреля 2021 года. Эти сроки считаются предварительными.

Окончательное решение примут после утверждения состава участников и структуры проведения турнира, а также с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ.