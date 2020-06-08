Тренерская преемственность. Как Брагин и Ларионов изменят сборные России по хоккею

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) уже приучило болельщиков и хоккейную общественность к частой смене главных тренеров. После ухода Олега Знарка, который отработал с национальной командой полный олимпийский цикл и привел ее к золотым медалям Олимпиады в Пхенчхане, управление главной командой страны принял уже третий специалист. В двух предыдущих случаях российскую сборную возглавляли люди из предыдущего тренерского штаба — Илья Воробьев и Алексей Кудашов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9ecbe301b8952244230e" data-vnd="9ecbe301b8952244230e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9ecbe301b8952244230e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Их появление на тренерском мостике было довольно случайным. Но если под руководством Воробьева команда сначала вылетела в четвертьфинале от канадцев два года назад, пусть и не имея в составе звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а потом во главе с Овечкиным и Малкиным заняла лишь третье место на прошлогоднем чемпионате мира, то Кудашов не успел принять участие ни в одном крупном турнире. Вероятно, через несколько лет болельщики и вовсе забудут о том, что Кудашов был главным тренером сборной России.

Да, команда неудачно выступала на этапах Евротура и не сумела выиграть даже домашний Кубок Первого канала. Не показывала той игры, которую от нее ждали. Но все-таки результат выступления сборной и работа тренера оценивается по главному старту сезона, который в этом году не состоялся. Прямых поводов увольнять Кудашова не было.

Начиная со Знарка тренер сборной России одновременно являлся и тренером СКА. Знарок и Воробьев несколько раз намекали, что работать под постоянным давлением со стороны первого вице-президента Федерации хоккея России и главы штаба национальной сборной Романа Ротенберга весьма непросто. Этого давления не выдержал и Кудашов.

Расставание с ним получилось не совсем красивым. На видеоконференции, посвященной назначению тренеров, Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк даже не сумели договориться о единой позиции. Ротенберг заявил, что Кудашов не был готов работать круглосуточно и сам попросил остаться в сборной в качестве консультанта. Тренер действительно ранее говорил, что у него не хватает времени на воспитание сына. Сам Кудашов позднее подтвердил, что ему предлагали остаться в качестве главного тренера, но он не принял предложение о новом контракте.

Читайте также Президент IIHF Фазель пожелал удачи новому главному тренеру сборной России Брагину

Третьяк же заявил, что Кудашов не до конца справился со своими задачами в сборной и СКА, вспомнив прошлогодний чемпионат мира и Кубок Гагарина, когда Кудашов не являлся главным тренером. В нынешнем сезоне чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был завершен досрочно, а СКА по итогам регулярки отстал от ЦСКА всего на одно очко, выиграв 12 последних матчей, в том числе и у своего главного соперника. В первом раунде армейцы с берегов Невы в четырех матчах переиграли «Витязь». Безусловно, неудовлетворительными результаты Кудашова называть никак нельзя.

Кудашов же теперь упустил возможность в межсезонье возглавить команду КХЛ. Без тренеров на данный момент находятся два клуба — казахстанский «Барыс» и рижское «Динамо». Работа в «Барысе» подразумевает совмещение постов в клубе и сборной Казахстана. Кудашову такой проект интересен не будет. А рижское «Динамо» не соответствует амбициям 48-летнего специалиста. Теперь ему остается только ждать отставки тренеров в каком-либо клубе в начале сезона.

Валерий Брагин наблюдает за происходящим на льду. | Источник: РИА

Плюсы и минусы Брагина

Кандидатура Брагина на пост нового главного тренера выглядит логичной и едва ли не безальтернативной. Когда бывший тренер молодежной сборной появился в тренерском штабе СКА в качестве помощника Кудашова, сразу начали закрадываться мысли о том, что именно Брагин станет следующим тренером петербургского клуба и сборной. Однако еще полгода назад позиции Брагина не были столь прочны. Из молодежной сборной уволили его давнего помощника Юрия Бабенко, казалось, что и судьба главного тренера предопределена.

На роль ассистента Брагина был приглашен Игорь Ларионов. Самым вероятным выглядел расклад, при котором Ларионов займет место Брагина после молодежного чемпионата мира 2020 года. Однако яркая игра сборной России на турнире, несмотря на обидное поражение в финале от канадцев (3:4), серьезно укрепила позиции Брагина в глазах федерации.

В итоге Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, а Брагин в 64 года дошел до вершины своей тренерской карьеры.

Читайте также Игорь Кравчук будет работать скаутом сборной России по хоккею

Главным преимуществом в назначении Брагина является то, что за время работы с молодежной сборной (2010−2012, 2014−2020) через его руки прошли практически все звездные российские игроки на данный момент за исключением более возрастных Александра Овечкина, Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. В разные годы под руководством Брагина выступали действующий обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко, самый результативный российский игрок завершившегося досрочно регулярного чемпионата НХЛ Артемий Панарин, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ двух последних сезонов, олимпийский чемпион Кирилл Капризов. Для всех них и других важных игроков сборной России Брагин является безусловным авторитетом, они знакомы с его требованиями и будут выступать за сборную с огромной мотивацией.

При Брагине упростится и убыстрится переход молодежи во взрослую сборную, этому посодействует и система, в которую он сейчас будет вписан. СКА изменил вектор своего развития и сейчас делает упор на молодых игроков, собранных со всей страны. Выступавшие на прошлом молодежном чемпионате мира Василий Подколзин, Иван Морозов и Кирилл Марченко удачно провели финишный отрезок в КХЛ и много играли в плей-офф. Они уже являются кандидатами в сборную. При этом СКА продолжает собирать лучших юниоров со всей страны, подписывая контракты с 15-летними и 16-летними хоккеистами. Под руководством Брагина многие из них могут дорасти до основной сборной России.

Минус Брагина в том, что он давно не работал со взрослыми командами. Последний раз он возглавлял команду КХЛ с мая по декабрь 2012 года — тренировал ЦСКА, где произошли большие перемены: генеральным менеджером стал Сергей Федоров, был создан наблюдательный совет, председателем которого стал Игорь Сечин. В сезоне-2003/2004 Брагина уволили из «Химика» уже в конце сентября, затем были полтора сезона в «Спартаке».

На молодежном уровне Брагин достигал успехов благодаря умению мотивировать своих подопечных. Нередко российские хоккеисты отыгрывались в практически безнадежных ситуациях, и победа на чемпионате мира 2011 года на канадцами (5:3) — самый яркий тому пример. Молодые игроки больше подвержены эмоциям и менее психологически устойчивы. На взрослом уровне фирменные камбэки Брагина могут и не прокатить.

Читайте также Фазель: Ларионов имеет перспективы быть главным тренером национальной команды

За восемь молодежных чемпионатов мира Брагин только однажды приехал на родину без медалей (в 2018 году). При этом и победа была всего одна, что мало для такой хоккейной державы, какой позиционирует себя Россия. Канадцы и финны за последние десять лет выиграли по три золота, американцы — два. Второй вопрос, доедут ли до Брагина те самые звезды, с которыми он работал? Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что следующий сезон, вероятно, начнется в январе и пройдет в полном объеме. Это означает, что регулярный чемпионат еще не завершится к началу чемпионата мира. В таком случае Брагину придется обходиться игроками, выступающими в КХЛ, и начинать готовить состав к главному старту года уже с этапов Евротура.

Под вопросом остается участие игроков НХЛ и на Олимпиаде в Пекине. Ротенберг уже заявил, что именно олимпийское золото — главная цель Брагина. Но то же самое он говорил и при назначениях Воробьева и Кудашова. Доработает ли Брагин до Олимпиады, покажет только время. В турнирах без участия игроков НХЛ сборная России уже не будет выглядеть таким фаворитом, как на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда в команде были опытные Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин, а также Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Никита Гусев. Из доминирующих россиян в КХЛ остался только Вадим Шипачев, который в последние годы крайне редко вызывался в сборную.

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Игорь Ларионов на втором Международном хоккейном форуме в Москве. | Источник: РИА "Новости"

Время Профессора

Ларионов до прихода в тренерский штаб Брагина занимался бизнесом и работал агентом таких игроков, как Наиль Якупов, Алекс Гальченюк, Илья Самсонов. Тренером легендарный в прошлом хоккеист ранее не был. Перед молодежным чемпионатом мира могло показаться, что Ларионова навязали Брагину, но в итоге тандем сработался. Именно с появлением в штабе Ларионова связывают обилие позиционных атак и голов после комбинаций в исполнении молодых российских хоккеистов.

Изначально к Ларионову были большие вопросы. Его основной ролью в штабе называлась постановка игры в большинстве. Российские хоккеисты за первые три матча с командами Чехии, Канады и США не реализовали ни одной попытки и проиграли две встречи. Однако затем ситуация наладилась.

Использовать численное преимущество трижды удалось в решающей встрече группового этапа с немцами, также большинство эффективно работало в полуфинале и финале. Именно Ларионов во время пауз и тренировок часто брал планшет в руки и рисовал комбинации. Тренер показал, что умеет вносить коррективы в игру по ходу скоротечного турнира.

Однако успех на чемпионате мира ни в коем случае нельзя связывать только с именем Ларионова. Ключевые смелые и нестандартные решения принимал опытный Брагин. Например, замена Ярослава Аскарова на последнем рубеже по ходу третьего периода полуфинального матча со шведами. Тогда россияне уступали со счетом 3:4, но сумели переломить ход встречи и вырвать победу в овертайме. Неопытный Ларионов вряд ли решился бы на такой ход.

Читайте также Валерий Брагин возглавил хоккейный клуб СКА

Ларионов является величиной в мировом хоккее. В качестве игрока он выиграл две Олимпиады, три Кубка Стэнли, четыре чемпионата мира и Кубок Канады. Не обладая могучими физическими данными, он играл в умный хоккей со множеством нестандартных действий и получил прозвище Профессор. В глазах молодых игроков Ларионов точно будет не меньшим авторитетом, чем Брагин. Отсутствие опыта в штабе Ларионова должны компенсировать его помощники Сергей Голубович и Владимир Филатов, имеющие победный тренерский опыт с юниорами, многие из которых окажутся в составе молодежной сборной. Под руководством Голубовича юниорская сборная России в 2019 году впервые за 24 года выиграла Кубок Глинки/Гретцки. Филатов привел сборную России к победе на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.

Весомое преимущество нового главного тренера молодежки в том, что он, возможно, лучше кого бы то ни было в России знает заокеанский хоккей на всех уровнях. В Северную Америку в последние годы уезжает немало талантливых российских юниоров. Брагин же в основном делал упор на игроков, выступающих в России. Даже звездные игроки из заокеанских лиг в сборной Брагина не блистали. Нынешний лидер «Каролины» Андрей Свечников на молодежном чемпионате мира не раскрылся, получал мало игрового времени и не забросил ни одной шайбы, а россияне единственный раз при Брагине вылетели в четвертьфинале.

Брагин предпочитал комплектовать команду из двух играющих троек и двух чернорабочих, которые часто появлялись на льду в меньшинстве. При Ларионове концепция должна быть другой. В молодежной сборной мы увидим больше техничных игроков, команда будет стараться играть в комбинационный хоккей всеми четырьмя пятерками.

Еще несколько лет назад Ларионов критически высказывался о развитии российского хоккея и о КХЛ. «Не думаю, что мой опыт пригодится в сегодняшней России. Мне будет трудно войти туда, где все изначально исковеркано. Я осознаю, что наш хоккей сильно отстал и сейчас необходимо пересмотреть весь объем работы для того, чтобы вернуться на вершину, откуда мы спустились», — говорил Ларионов.

Читайте также Ротенберг назвал задачу сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Сейчас Ларионову удалось создать образ человека, готового все изменить. Следующий молодежный чемпионат мира состоится в Канаде. Состав сборной обновится практически полностью, из игравших в Чехии по возрасту на родине хоккея смогут выступить только Аскаров, нападающие Подколзин и Максим Грошев. Приглашение такой фигуры, как Ларионов, поможет и в медийном плане. Молодежный чемпионат мира в России становится популярнее с каждым годом, но до того ажиотажа, который происходит во время турнира в Северной Америке, еще далеко. В Чехии Ларионов обстоятельно и искренне после каждой тренировки общался с журналистами, рассказывая все нюансы игры, подготовки и атмосферы в команде.

Ларионова неизбежно будут сравнивать с Брагиным. И если что-то пойдет не так, ему обязательно припомнят многочисленные критические высказывания в адрес отечественного хоккея.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru

Артем Крук