Представлен новый главный тренер усть-каменогорского «Торпедо»
Новым главным тренером «Торпедо» назначен казахстанец Олег Болякин, сообщает официальный сайт
Новым главным тренером «Торпедо» назначен казахстанец Олег Болякин, сообщает официальный сайт
В его штаб вошли бывший защитник сборной Казахстана Евгений Фадеев и
Ранее Болякин возглавлял молодежную команду «Алтай». Главным тренером «Торпедо» он работал с 2010 по 2012 год. Также в карьере 54-летнего воспитанника карагандинского хоккея были российский «Ермак», «Бейбарыс», «Алматы», «Сарыарка», «Иртыш», «Казахмыс» и молодежная сборная Казахстана, с которой он сохранил место в элитном дивизионе.
В прошедшем сезоне «Торпедо» тренировал россиянин Алексей Жамнов. О его уходе стало известно вчера, 23 мая. Также Жамнов возглавлял
В минувшем сезоне «Торпедо» вылетело в первом раунде