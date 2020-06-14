Сборную Казахстана по хоккею может возглавить освобожденный тренер

С 2009 года сборную Казахстана возглавляли специалисты, которые одновременно занимали должность главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс».

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Ранее стало известно, что белорусский специалист Андрей Скабелка не стал продлевать контракт с «Барысом», который истекал 30 апреля, и покинул пост главного тренера и в клубе, и в сборной Казахстана. В число кандидатов на пост главного тренера «Барыса» входят три финских специалиста, в том числе и бывший главный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен.

«Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером “Барыса”, — сказал Каратаев. — Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если “Барыс” выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобожденный тренер, проблем в этом нет».