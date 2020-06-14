Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
16:48 (мск), источник: ТАСС

Сборную Казахстана по хоккею может возглавить освобожденный тренер

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную Казахстана по хоккею может возглавить специалист, не занимающий должность главного тренера в одном из клубов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

Наверх

С 2009 года сборную Казахстана возглавляли специалисты, которые одновременно занимали должность главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс».

Читайте также
Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 на ближайшем очном конгрессе IIHF

Ранее стало известно, что белорусский специалист Андрей Скабелка не стал продлевать контракт с «Барысом», который истекал 30 апреля, и покинул пост главного тренера и в клубе, и в сборной Казахстана. В число кандидатов на пост главного тренера «Барыса» входят три финских специалиста, в том числе и бывший главный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен.

«Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером “Барыса”, — сказал Каратаев. — Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если “Барыс” выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобожденный тренер, проблем в этом нет».

Решение по кандидатуре главного тренера «Барыса» будет принято в течение двух недель.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
«Локомотив» одержал победу в первом матче при Марко Николиче
Андрей Аршавин начнет работу в «Зените» с 1 августа
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
Главная соперница группы Тутберидзе перешла к тренеру Медведевой
«Атлетико» установил клубный рекорд в чемпионате Испании
«Челси» одержал победу со счетом 7:1 в товарищеском матче
Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях Трусовой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь