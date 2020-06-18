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18:37 (мск), источник: ТАСС

Пятанов назначен главным тренером фарм-клуба московского «Динамо» в ВХЛ

ТАСС, 18 июня. Андрей Пятанов назначен на пост главного тренера подмосковного клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо», который входит в систему одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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18 июня совет директоров московского «Динамо» утвердил тренерские составы всех подконтрольных команд. Тренерские штабы команд КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) остались без изменений. Пятанов же сменил на посту главного тренера клуба ВХЛ Сергея Орешкина. Помогать 61-летнему специалисту будут старший тренер Сергей Петренко, тренер Юрий Панов, тренер вратарей Антон Зеленов и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

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Кроме того, совет директоров «Динамо» утвердил переезд команды ВХЛ из Твери в Красногорск. Команда будет выступать на «Красногорск-Арене им. В. В. Петрова». Там же будет играть и клуб МХЛ. В новом сезоне команды будут выступать под следующими названиями: «Динамо» Московская область (ВХЛ) и МХК «Динамо» Москва (МХЛ).

Пятанов в составе «Динамо» становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР. После завершения карьеры он занялся тренерской деятельностью, тренировал молодежную и вторую команды «Динамо», а также входил в тренерские штабы команд КХЛ «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва), «Адмирал» (Владивосток) и «Лада» (Тольятти).

Сезоны КХЛ, ВХЛ и МХЛ были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. «Динамо» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ заняло десятое место в турнирной таблице конференции 1 и не сумело попасть в плей-офф.

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