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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Назарова предложили поставить в сборную Казахстана после назначения в «Барысе» нового тренера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса».

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Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, у Астаны были и другие варианты, но в сложившейся ситуации, когда после пандемии много непонятных факторов, остановились на своем и проверенном специалисте. Михайлис — не Вудкрофт, он отлично знает молодежь республики, болеет местным хоккеем, говорит на русском языке, его сын — один из лидеров “Барыса”. Назначение Михайлиса не оптимальное, но неплохое. Надеюсь, ему хватит опыта и тренерской наглости, в отличие от предыдущих казахстанских специалистов, которым доверяли штурвал в “Барысе”. Михайлису нужен помощник с большим опытом работы в КХЛ и на турнирах IIHF. Может быть, не столько на уровне “Барыса”, сколько в национальной сборной Казахстана. Того же Андрея Назарова можно было бы поставить на сборную, при этом оставив Михайлиса в роли первого в клубе. Или наоборот», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Официально о назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний тренер работает с 2007 года. В первой половине 2018 года он работал ассистентом в «Барысе», а в сентябре дебютирует в лиге на самостоятельном уровне.

Назаров возглавлял сборную Казахстана и «Барыс» с 2014 по 2016 год.

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