Назарова предложили поставить в сборную Казахстана после назначения в «Барысе» нового тренера
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса».
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса».
«На мой взгляд, у Астаны были и другие варианты, но в сложившейся ситуации, когда после пандемии много непонятных факторов, остановились на своем и проверенном специалисте. Михайлис — не Вудкрофт, он отлично знает молодежь республики, болеет местным хоккеем, говорит на русском языке, его сын — один из лидеров “Барыса”. Назначение Михайлиса не оптимальное, но неплохое. Надеюсь, ему хватит опыта и тренерской наглости, в отличие от предыдущих казахстанских специалистов, которым доверяли штурвал в “Барысе”. Михайлису нужен помощник с большим опытом работы в КХЛ и на турнирах IIHF. Может быть, не столько на уровне “Барыса”, сколько в национальной сборной Казахстана. Того же Андрея Назарова можно было бы поставить на сборную, при этом оставив Михайлиса в роли первого в клубе. Или наоборот», — цитирует Кожевникова
Официально о назначении Михайлиса «Барыс» объявил 17 июня. В структуре клуба 51-летний тренер работает с 2007 года. В первой половине 2018 года он работал ассистентом в «Барысе», а в сентябре дебютирует в лиге на самостоятельном уровне.
Назаров возглавлял сборную Казахстана и «Барыс» с 2014 по 2016 год.