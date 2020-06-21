Литовский хоккеист из КХЛ о выступлениях в Казахстане: У них есть очень странная традиция
Защитник рижского «Динамо» и сборной Литвы по хоккею Нериюс Алишаускас в интервью Sputniknews.ru вспомнил о выступлениях за «Сарыарку».
Защитник рижского «Динамо» и сборной Литвы по хоккею Нериюс Алишаускас в интервью Sputniknews.ru вспомнил о выступлениях за «Сарыарку».
За карагандинский клуб Алишаускас играл с 2015 по 2017 год. До этого он провел один сезон за «Алматы».
«Время там получилось веселым, наверное,
С 2017 года Алишаускас играет за «Динамо». За три сезона в КХЛ он провел 152 матча и набрал 18 (7+11) очков. По словам 29-летнего хоккеиста, решение о его будущем зависит от нового главного тренера — латвийский клуб остался единственным, кто еще не выбрал наставника.