Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
10«Реал» победил «Валенсию»
15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Литовский хоккеист из КХЛ о выступлениях в Казахстане: У них есть очень странная традиция

Защитник рижского «Динамо» и сборной Литвы по хоккею Нериюс Алишаускас в интервью Sputniknews.ru вспомнил о выступлениях за «Сарыарку».

Наверх

За карагандинский клуб Алишаускас играл с 2015 по 2017 год. До этого он провел один сезон за «Алматы».

Читайте также
ВХЛ назвала даты начала и завершения следующего сезона для «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада»

«Время там получилось веселым, наверное, из-за другой культуры, — говорит Алишаускас о “Сарыарке”. — Правда, у нас играли в основном русские, казахов было мало. Еще у нас был очень строгий президент, поэтому на базу всегда нужно было вернуться в нужное время. Если кто-то немного опоздал, президенту обо всем становилось известно. С подобными вещами я никогда не сталкивался раньше, но в то же время чувствовалось, как он поддерживал нас, жил командой и практически всегда был рядом с нами. Только вот тренерам работать с таким хозяином очень трудно. У них очень странная традиция: когда что-то случается, скажем, построен дом, вам нужно резать козу — это должно принести успех. Опять же, в случае неудачи там тоже режут козу и верят, что такое жертвоприношение несет хорошую ауру и успех в будущем».

С 2017 года Алишаускас играет за «Динамо». За три сезона в КХЛ он провел 152 матча и набрал 18 (7+11) очков. По словам 29-летнего хоккеиста, решение о его будущем зависит от нового главного тренера — латвийский клуб остался единственным, кто еще не выбрал наставника.

Читайте также
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Челси" за две минуты одержал волевую победу в матче АПЛ
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями
«Уфа» обыграла оставшийся вдесятером «Тамбов» в матче РПЛ
«Сельта» с Федором Смоловым разгромила «Алавес» со счетом 6:0
«СЭ» назвал преемника Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА
Известный теннисист сдал положительный тест на коронавирус
«Чуть не остановилось сердце»: Николич — о дебюте в «Локомотиве»
Юрий Семин высказался на тему переноса футбольных матчей в ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь