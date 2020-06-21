Литовский хоккеист из КХЛ о выступлениях в Казахстане: У них есть очень странная традиция

«Время там получилось веселым, наверное, из-за другой культуры, — говорит Алишаускас о “Сарыарке”. — Правда, у нас играли в основном русские, казахов было мало. Еще у нас был очень строгий президент, поэтому на базу всегда нужно было вернуться в нужное время. Если кто-то немного опоздал, президенту обо всем становилось известно. С подобными вещами я никогда не сталкивался раньше, но в то же время чувствовалось, как он поддерживал нас, жил командой и практически всегда был рядом с нами. Только вот тренерам работать с таким хозяином очень трудно. У них очень странная традиция: когда что-то случается, скажем, построен дом, вам нужно резать козу — это должно принести успех. Опять же, в случае неудачи там тоже режут козу и верят, что такое жертвоприношение несет хорошую ауру и успех в будущем».