Живущий в США российский хоккеист рассказал о переживаниях за русских людей

Источник: РИА "Новости"

По словам Брызгалова, каждый год он проводит в России около двух месяцев, и этого времени достаточно, чтобы оценить обстановку в стране. «Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья», — заметил хоккеист.

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Спортсмен добавил, что у него «обостренное чувство справедливости». «Я переживаю за людей, живущих в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась», — признался Брызгалов.

В апреле голкипер раскритиковал меры по борьбе с распространением коронавируса. Спортсмен заметил, что не боится заразиться.