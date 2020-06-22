Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
15Первая победа Николича
15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Владимир Маркелов стал игроком «Актобе», сообщает «Шайба.kz».

Наверх

В прошлом сезоне Маркелов выступал за кокшетауский «Арлан». В регулярном чемпионате Казахстана он набрал 43 (21+22) очка в 55 матчах и два (1+1) алла в четырех играх плей-офф.

32-летний Маркелов с 2015 по 2018 год играл за «Барыс», а с 2008 по 2012 — за родную «Сибирь». В 202 матчах КХЛ на его счету 38 (24+14) очков. Также форвард выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Никита Михайлис прокомментировал назначение отца на пост главного тренера "Барыса"
«Ростов» выступил с заявлением по поводу матча с «Сочи»
Гончаренко не будет готовить ЦСКА к игре против «Динамо»
Российский хоккеист вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи»
Лучший теннисист мира отверг тест на коронавирус
СМИ: один из братьев Березуцких отказался возглавить ЦСКА
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи (фото)
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь