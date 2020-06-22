Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошлом сезоне Маркелов выступал за кокшетауский «Арлан». В регулярном чемпионате Казахстана он набрал 43 (21+22) очка в 55 матчах и два (1+1) алла в четырех играх плей-офф.

32-летний Маркелов с 2015 по 2018 год играл за «Барыс», а с 2008 по 2012 — за родную «Сибирь». В 202 матчах КХЛ на его счету 38 (24+14) очков. Также форвард выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира.