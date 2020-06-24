Великому голу советского хоккеиста Макарова — 38 лет. Он терпел боль, но забил Канаде крутым броском в девятку
Золотая шайба ЧМ-1982.
Золотая шайба ЧМ-1982.
Чемпионат мира по хоккею-1982 — турнир уникальный. Например, это было первенство планеты в карьере двух великих игроков — канадца Уэйна Гретцки и форварда сборной СССР Игоря Ларионова. Оба в итоге вошли в топ-5 бомбардиров того чемпионата: Гретцки с 14 очками занял первое место, а Ларионов выбил 10 баллов и замкнул пятерку лучших. В общем, финским болельщикам, которые видели матчи этого турнира вживую, очень повезло.
Особенным этот турнир был и конкретно для сборной Канады. За 7 месяцев до его старта «Кленовые листья» проиграли Кубок Канады, не хотели отдавать советской команде главный трофей и решительно были настроены взять реванш. «Мы выиграем у сборной СССР и можем считать, что не зря летали за океан», — слова ветерана НХЛ Бобби Кларк объясняли примерно все.
Правда, подготовка канадцев к турниру выглядела немного странно — Атлантику многие из них пересекли вместе с женами и даже детьми, а 21-летний Гретцки привез в Финляндию своего отца, который готов был увидеть очередной триумф своего сына. Если вспомнить, что у «Кленовых листьев» неизбежно должны были возникнуть проблемы с адаптацией на больших европейских площадках и процессом притирки друг к другу, их реваншистские планы выглядели не до конца обоснованно.
В итоге сборная Канады провалилась уже на предварительном раунде. Возможно, североамериканцев подвела слишком уверенная стартовая победа над хозяевами — 9:2. За ней случилась достаточно болезненное поражение от чехословаков (2:6), ничья со шведами, а главной сенсацией кругового турнира из 8 команд стал тот факт, что Гретцки и компания не смогли обыграть итальянцев (3:3). При этом, Уэйн не мог забить в пяти первых матчах подряд — и это тоже выглядело как сенсация.
Против канадцев работал и регламент турнира — борьбу за медали продолжали 4 лучшие команды, при этом за ними сохранялись очки, набранные на предварительном этапе. Поэтому едва ли не последним шансом зацепиться за золото для «Кленовых листьев» стала последняя игра первого раунда — против сборной СССР. В случае победы советских хоккеистов они практически гарантировали себе чемпионство, успех канадцев обострял борьбу за медали. В итоге на одну шайбу сильнее оказалась команда Виктора Тихонова, которая отравилась в финальный раунд с отрывом в 5 очков. Шайбу эту забросил 21-летний Игорь Ларионов.
Но
Встреча получилась еще более упорная, чем та, которая была сыграна сутками ранее. Команда СССР по ее ходу вела со счетом 4:1, канадцы смогли совершить полноценный камбэк и за 5 минут до сирены на табло горели цифры 4:4. Игра могла качнуться в обе стороны, в итоге удачливее оказались советские хоккеисты. После очередного вбрасывания в зоне североамериканской сборной шайба отскочила к находившемуся в правом круге Сергею Макарову, который кистевым броском отправил ее в девятку. Великий гол, который принес советскому хоккею 18-е золото первенств планеты.
Важный нюанс — на чемпионат мира в Хельсинки Макаров отправлялся с серьезной травмой — я рука буквально висела на сухожилиях. Болевые ощущения не помешали Сергею не только принести команде Тихонова золото, но и набрать на турнире 13 очков.
«Мне поставили специальный аппарат, туго стягивающий плечо, но с ним было очень неудобно», — вспоминал спустя годы хоккейный гений.