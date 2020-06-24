Великому голу советского хоккеиста Макарова — 38 лет. Он терпел боль, но забил Канаде крутым броском в девятку

Чемпионат мира по хоккею-1982 — турнир уникальный. Например, это было первенство планеты в карьере двух великих игроков — канадца Уэйна Гретцки и форварда сборной СССР Игоря Ларионова. Оба в итоге вошли в топ-5 бомбардиров того чемпионата: Гретцки с 14 очками занял первое место, а Ларионов выбил 10 баллов и замкнул пятерку лучших. В общем, финским болельщикам, которые видели матчи этого турнира вживую, очень повезло.

Особенным этот турнир был и конкретно для сборной Канады. За 7 месяцев до его старта «Кленовые листья» проиграли Кубок Канады, не хотели отдавать советской команде главный трофей и решительно были настроены взять реванш. «Мы выиграем у сборной СССР и можем считать, что не зря летали за океан», — слова ветерана НХЛ Бобби Кларк объясняли примерно все.

Правда, подготовка канадцев к турниру выглядела немного странно — Атлантику многие из них пересекли вместе с женами и даже детьми, а 21-летний Гретцки привез в Финляндию своего отца, который готов был увидеть очередной триумф своего сына. Если вспомнить, что у «Кленовых листьев» неизбежно должны были возникнуть проблемы с адаптацией на больших европейских площадках и процессом притирки друг к другу, их реваншистские планы выглядели не до конца обоснованно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmbFxgyj2Gg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmbFxgyj2Gg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmbFxgyj2Gg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Horsemen Hockey (@horsemenofhockey)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T14:59:10+00:00">13 Авг 2018 в 7:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге сборная Канады провалилась уже на предварительном раунде. Возможно, североамериканцев подвела слишком уверенная стартовая победа над хозяевами — 9:2. За ней случилась достаточно болезненное поражение от чехословаков (2:6), ничья со шведами, а главной сенсацией кругового турнира из 8 команд стал тот факт, что Гретцки и компания не смогли обыграть итальянцев (3:3). При этом, Уэйн не мог забить в пяти первых матчах подряд — и это тоже выглядело как сенсация.

Против канадцев работал и регламент турнира — борьбу за медали продолжали 4 лучшие команды, при этом за ними сохранялись очки, набранные на предварительном этапе. Поэтому едва ли не последним шансом зацепиться за золото для «Кленовых листьев» стала последняя игра первого раунда — против сборной СССР. В случае победы советских хоккеистов они практически гарантировали себе чемпионство, успех канадцев обострял борьбу за медали. В итоге на одну шайбу сильнее оказалась команда Виктора Тихонова, которая отравилась в финальный раунд с отрывом в 5 очков. Шайбу эту забросил 21-летний Игорь Ларионов.

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Но все-таки это была еще не окончательная победа — сборной Советского Союза нужно было выиграть один из трех матчей решающего раунда, чтобы сохранить за собой звание лучшей в мире в четвертый раз в подряд. С этой миссией наши справились уже в первой игре, вдвойне приятно, что это случилось в повторном противостоянии с канадцами.

Встреча получилась еще более упорная, чем та, которая была сыграна сутками ранее. Команда СССР по ее ходу вела со счетом 4:1, канадцы смогли совершить полноценный камбэк и за 5 минут до сирены на табло горели цифры 4:4. Игра могла качнуться в обе стороны, в итоге удачливее оказались советские хоккеисты. После очередного вбрасывания в зоне североамериканской сборной шайба отскочила к находившемуся в правом круге Сергею Макарову, который кистевым броском отправил ее в девятку. Великий гол, который принес советскому хоккею 18-е золото первенств планеты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yv7jWlKArxw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Важный нюанс — на чемпионат мира в Хельсинки Макаров отправлялся с серьезной травмой — я рука буквально висела на сухожилиях. Болевые ощущения не помешали Сергею не только принести команде Тихонова золото, но и набрать на турнире 13 очков.

«Мне поставили специальный аппарат, туго стягивающий плечо, но с ним было очень неудобно», — вспоминал спустя годы хоккейный гений.