«Сарыарка» опровергла информацию о переезде в Россию из-за закрытых границ
Директор ХК «Сарыарка» Павел Житков опроверг информацию о том, что клуб будет проводить домашние матчи ВХЛ в России в том случае, если границы будут закрыты
Директор ХК «Сарыарка» Павел Житков опроверг информацию о том, что клуб будет проводить домашние матчи ВХЛ в России в том случае, если границы будут закрыты
По его словам, клубом будет подан официальный запрос в государственные органы, чтобы игрокам команды разрешили пересечь границу.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Караганды собирается проводить матчи в России, если границы будут закрыты.