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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» опровергла информацию о переезде в Россию из-за закрытых границ

Директор ХК «Сарыарка» Павел Житков опроверг информацию о том, что клуб будет проводить домашние матчи ВХЛ в России в том случае, если границы будут закрыты из-за пандемии коронавируса, передает «Шайба.kz».

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По его словам, клубом будет подан официальный запрос в государственные органы, чтобы игрокам команды разрешили пересечь границу.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Караганды собирается проводить матчи в России, если границы будут закрыты.

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