Казахстанская хоккеистка стала главным тренером клуба в США

По словам Булбул, озвученным в интервью корреспонденту Vesti.kz, работодатель высоко оценил ее богатый опыт. Также спортсменка рассказала о серьезных последствиях автомобильной аварии, своих актуальных планах и значении полученной должности.

— На эту должность меня приняли в начале июня. Перед назначением было много различных моментов, требующих подтверждения моей квалификации, мастерства. Собрала все свои сертификаты, предоставила данные об опыте работы. После этого мне назначили интервью, которое я успешно прошла. Сначала оно было в формате звонка. Затем уже проводили по видеосвязи.

На самом деле для меня это очень-очень большой шаг — стать главным тренером команды. В прошлом году я работала в Westfield High School, где состояла в должности ассистента главного тренера. Работа, сами понимаете, сильно отличается.

В качестве ассистента ты просто пришел, выполнил свое задание на тренировочный день, ушел. А вот главный тренер уже расписывает план на весь сезон, составляет тактику и стратегию на игру, делает расстановку на матч. Немаловажным моментом является общение с родителями, с работодателем. И, конечно же, нужно показывать результат, стремиться выводить команду на первое место.

— Булбул, можно подробнее рассказать о команде и лиге, в которой играет клуб?

— Моя команда называется Princeton Tiger Lilies team 14U AA Black (девочки 13−14 лет). Играем мы в лиге MAWHA league. Мне сообщили, что довольно редким событием является прием на должность главного тренера зарубежного специалиста. За меня сказал мой опыт. Я ведь играла и в Европе, и в Канаде, и в Азии, и в США. Кстати, когда жила в Канаде, я тоже занималась тренерской деятельностью, равно как и в Казахстане, где я тренировала в столичной хоккейной школе.

Так что это сыграло значительную роль в моем назначении. Работодатель остался доволен моим бэкграундом. Часто меня спрашивают о различиях между казахстанским и их хоккеем. Спрашивают о подходе тренеров к работе в Казахстане, России, Европе. Он (подход) везде же разный.

— Как вы сами оцениваете это событие в личном плане?

— Для меня это огромный шаг. Все-таки должность главного тренера — это большая ответственность, которую я ощущаю. Все на меня смотрят, ждут определенных результатов. Мне предстоит перед матчем произносить речь перед девочками в раздевалке, настраивать. Быть лояльным тренером, но в то же время требовательным.

Так что да, это большой шаг. И в плане моей карьеры, и в жизни в целом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cb4934c7205d9e11fc6d" data-vnd="cb4934c7205d9e11fc6d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cb4934c7205d9e11fc6d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Получается, вы будете совмещать игровую практику с тренерской?

— Да, именно так. Мне предстоит совмещать карьеру игрока с тренерской деятельностью. В профессиональной команде у нас две тренировки в неделю на льду, а также две в спортивном зале. На выходных проходят по две игры. Иногда бывает только один матч. Так что буду совмещать. Работодатель знает о моей игровой практике. И они считают это плюсом.

То есть у девочек есть наглядный пример. Я могу не только теорию им рассказывать, но и все воплощать на практике.

В организации готовы даже подстроить мой рабочий график, исходя из моего игрового расписания. Есть такая возможность.

— Как сейчас у вас складываются дела? Сильно ли сказываются вынужденные условия из-за пандемии?

— Дела у меня хорошо. В прошлом году, в конце декабря, я попала в автомобильную аварию, что сильно сказалось на моем сезоне. Он получился довольно коротким: начала я в октябре, а закончила, собственно, в декабре. Только даже не проиграла.

Последствиями аварии стали обширное сотрясение головного мозга, повреждения головы, шеи. Восстановление заняло время. И я буквально вылетела на четыре месяца. В этот период нельзя было давать никаких нагрузок. Сейчас, спустя полгода, уже тренируюсь. Начала занятия в апреле. Жду, когда откроется лед, так как из-за CОVID-19 сейчас все закрыто: залы, фитнес-центры, арены, магазины. Сейчас конец июня, а у нас открывается только магазин одежды. Ледовые арены откроют, говорят, только 15 июля. Так что ждем.

Это было реально непростое время для США. Люди боятся. Редко кого можно встретить без маски на улице. Но сейчас режим и ситуация на улицах ослабевают. Открывают пляжи. парки. Но все равно народ не кучкуется.

— Какие теперь ближайшие планы? Уже есть какое-нибудь представление на этот счет?

— Ближайшие планы — это вернуть свою форму. Не хочу, чтобы меня выбросило из спорта из-за этой аварии. Было непростое время для меня. И я считаю, что со всем этим справлюсь. Так что я на пути к полному восстановлению.

В планах также снова начать играть. Также буду привлекаться на матчи сборной Казахстана. Впереди ведь олимпийская квалификация. Так что буду готовиться к этому, а также к чемпионату мира, который пройдет в следующем году.

Но пока конкретики никакой нет. Никто не знает, когда начнется сезон, когда будем играть. Однако, что бы ни было, нам, атлетам, важно держать себя в форме, в готовности, расти с каждым днем. Сейчас жду новостей от сборной, от клубов. Обычно у нас сезон начинается в сентябре. Но думаю, что в этот раз все будет намного позже.

Добавим, что Булбул Картанбаева стала первой в истории представительницей Казахстана в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL). В прошлом году она подписала контракт с американским клубом «Метрополитен Риветерс», представляющим город Монмут Джанкшен, штат Нью-Джерси.