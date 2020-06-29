Казахстанская хоккеистка стала главным тренером клуба в США
Казахстанская хоккеистка Булбул Картанбаева стала главным тренером клуба в США. Она возглавила команду Princeton Tiger Lilies team 14U AA Black, которая базируется в High School в штате
Казахстанская хоккеистка Булбул Картанбаева стала главным тренером клуба в США. Она возглавила команду Princeton Tiger Lilies team 14U AA Black, которая базируется в High School в штате
По словам Булбул, озвученным в интервью корреспонденту Vesti.kz, работодатель высоко оценил ее богатый опыт. Также спортсменка рассказала о серьезных последствиях автомобильной аварии, своих актуальных планах и значении полученной должности.
— На эту должность меня приняли в начале июня. Перед назначением было много различных моментов, требующих подтверждения моей квалификации, мастерства. Собрала все свои сертификаты, предоставила данные об опыте работы. После этого мне назначили интервью, которое я успешно прошла. Сначала оно было в формате звонка. Затем уже проводили по видеосвязи.
На самом деле для меня это
В качестве ассистента ты просто пришел, выполнил свое задание на тренировочный день, ушел. А вот главный тренер уже расписывает план на весь сезон, составляет тактику и стратегию на игру, делает расстановку на матч. Немаловажным моментом является общение с родителями, с работодателем. И, конечно же, нужно показывать результат, стремиться выводить команду на первое место.
— Булбул, можно подробнее рассказать о команде и лиге, в которой играет клуб?
— Моя команда называется Princeton Tiger Lilies team 14U AA Black (девочки 13−14 лет). Играем мы в лиге MAWHA league. Мне сообщили, что довольно редким событием является прием на должность главного тренера зарубежного специалиста. За меня сказал мой опыт. Я ведь играла и в Европе, и в Канаде, и в Азии, и в США. Кстати, когда жила в Канаде, я тоже занималась тренерской деятельностью, равно как и в Казахстане, где я тренировала в столичной хоккейной школе.
Так что это сыграло значительную роль в моем назначении. Работодатель остался доволен моим бэкграундом. Часто меня спрашивают о различиях между казахстанским и их хоккеем. Спрашивают о подходе тренеров к работе в Казахстане, России, Европе. Он (подход) везде же разный.
— Как вы сами оцениваете это событие в личном плане?
— Для меня это огромный шаг.
Так что да, это большой шаг. И в плане моей карьеры, и в жизни в целом.
— Получается, вы будете совмещать игровую практику с тренерской?
— Да, именно так. Мне предстоит совмещать карьеру игрока с тренерской деятельностью. В профессиональной команде у нас две тренировки в неделю на льду, а также две в спортивном зале. На выходных проходят по две игры. Иногда бывает только один матч. Так что буду совмещать. Работодатель знает о моей игровой практике. И они считают это плюсом.
То есть у девочек есть наглядный пример. Я могу не только теорию им рассказывать, но и все воплощать на практике.
В организации готовы даже подстроить мой рабочий график, исходя из моего игрового расписания. Есть такая возможность.
— Как сейчас у вас складываются дела? Сильно ли сказываются вынужденные условия
— Дела у меня хорошо. В прошлом году, в конце декабря, я попала в автомобильную аварию, что сильно сказалось на моем сезоне. Он получился довольно коротким: начала я в октябре, а закончила, собственно, в декабре. Только даже не проиграла.
Последствиями аварии стали обширное сотрясение головного мозга, повреждения головы, шеи. Восстановление заняло время. И я буквально вылетела на четыре месяца. В этот период нельзя было давать никаких нагрузок. Сейчас, спустя полгода, уже тренируюсь. Начала занятия в апреле. Жду, когда откроется лед, так как
Это было реально непростое время для США. Люди боятся. Редко кого можно встретить без маски на улице. Но сейчас режим и ситуация на улицах ослабевают. Открывают пляжи. парки. Но все равно народ не кучкуется.
— Какие теперь ближайшие планы? Уже есть
— Ближайшие планы — это вернуть свою форму. Не хочу, чтобы меня выбросило из спорта
В планах также снова начать играть. Также буду привлекаться на матчи сборной Казахстана. Впереди ведь олимпийская квалификация. Так что буду готовиться к этому, а также к чемпионату мира, который пройдет в следующем году.
Но пока конкретики никакой нет. Никто не знает, когда начнется сезон, когда будем играть. Однако, что бы ни было, нам, атлетам, важно держать себя в форме, в готовности, расти с каждым днем. Сейчас жду новостей от сборной, от клубов. Обычно у нас сезон начинается в сентябре. Но думаю, что в этот раз все будет намного позже.
Добавим, что Булбул Картанбаева стала первой в истории представительницей Казахстана в женской Национальной хоккейной лиге (NWHL). В прошлом году она подписала контракт с американским клубом «Метрополитен Риветерс», представляющим город Монмут Джанкшен, штат
На родине она играла за «Томирис» из системы «Барыса» и алматинский «Айсулу». За сборную Казахстана форвард выступает с 2011 года и участвовала в пяти чемпионатах мира.