У одного из игроков клуба МХЛ «Толпар» выявлено подозрение на коронавирус

«В рамках медицинского осмотра все игроки, персонал и тренерский штаб команды сдали обязательные тесты на COVID-19. В результате проверки был выявлен один из игроков с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент молодой человек изолирован, он чувствует себя удовлетворительно. Мы ожидаем результатов повторного обследования спортсмена», — сказал Ахмедьянов.