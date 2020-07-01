У одного из игроков клуба МХЛ «Толпар» выявлено подозрение на коронавирус

«В рамках медицинского осмотра все игроки, персонал и тренерский штаб команды сдали обязательные тесты на COVID-19. В результате проверки был выявлен один из игроков с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент молодой человек изолирован, он чувствует себя удовлетворительно. Мы ожидаем результатов повторного обследования спортсмена», — сказал Ахмедьянов.
В минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, «Толпар» занял первое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата.
В 1/8 финала МХЛ «Толпар» обыграл «Стальные Лисы» в серии со счетом 3−2.