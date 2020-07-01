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11:08 (мск), источник: ТАСС

У одного из игроков клуба МХЛ «Толпар» выявлено подозрение на коронавирус

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из игроков клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» имеет подозрение на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов.

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«В рамках медицинского осмотра все игроки, персонал и тренерский штаб команды сдали обязательные тесты на COVID-19. В результате проверки был выявлен один из игроков с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент молодой человек изолирован, он чувствует себя удовлетворительно. Мы ожидаем результатов повторного обследования спортсмена», — сказал Ахмедьянов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, «Толпар» занял первое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата.


Вирусные заболевания: как иммунная система борется с ними
Голос Америки

В 1/8 финала МХЛ «Толпар» обыграл «Стальные Лисы» в серии со счетом 3−2.

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