«Крылья Советов» обсудят с первым номером драфта CHL Петровым новый контракт

В ходе драфта, прошедшего во вторник, 17-летний нападающий был выбран клубом «Норт Бэй» под общим первым номером. Минувший сезон Петров провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Крыльев Советов». 17-летний нападающий принял участие в 21 матче, набрав 9 очков (5 шайб + 4 голевые передачи).

«Мы ему еще в апреле сделали предложение по контракту. Он ждал этого драфта, пока контракт с “Крыльями Советов” он не подписывал, но у нас на него есть права. Сейчас драфт закончился, и мы будем вести с ним переговоры по поводу того, где бы он хотел бы продолжить свою карьеру», — сказал Морозов.

«Я почитал сегодня его интервью, где он говорит, что ему интересно было бы попробовать себя в другой лиге. С его представителем мы на связи, будем прорабатывать этот вопрос, надо смотреть, какая будет эпидемиологическая ситуация, сможет ли он уехать. Мы хотели бы, чтобы он остался и принес бы еще пользу “Крыльям Советов” и МХЛ, рос у нас на глазах», — добавил он.

По словам Морозова, на драфте выбирают тех молодых игроков, которые не имеют действующих контрактов с нынешними клубами. «Если у игроков есть соглашения, то таких не рассматривают. Те, кто не подписали, ждали своего шанса попасть туда. Он талантливый парень, хороший игрок, надеемся, что его ждет светлое будущее», — подчеркнул он.