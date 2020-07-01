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12:52 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обсудят с первым номером драфта CHL Петровым новый контракт

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Крылья Советов» проведут переговоры с первым номером импорт-драфта Канадской хоккейной лиги (CHL) Матвеем Петровым о продлении контракта. Об этом ТАСС рассказал президент клуба и Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

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В ходе драфта, прошедшего во вторник, 17-летний нападающий был выбран клубом «Норт Бэй» под общим первым номером. Минувший сезон Петров провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Крыльев Советов». 17-летний нападающий принял участие в 21 матче, набрав 9 очков (5 шайб + 4 голевые передачи).

«Мы ему еще в апреле сделали предложение по контракту. Он ждал этого драфта, пока контракт с “Крыльями Советов” он не подписывал, но у нас на него есть права. Сейчас драфт закончился, и мы будем вести с ним переговоры по поводу того, где бы он хотел бы продолжить свою карьеру», — сказал Морозов.

«Я почитал сегодня его интервью, где он говорит, что ему интересно было бы попробовать себя в другой лиге. С его представителем мы на связи, будем прорабатывать этот вопрос, надо смотреть, какая будет эпидемиологическая ситуация, сможет ли он уехать. Мы хотели бы, чтобы он остался и принес бы еще пользу “Крыльям Советов” и МХЛ, рос у нас на глазах», — добавил он.

По словам Морозова, на драфте выбирают тех молодых игроков, которые не имеют действующих контрактов с нынешними клубами. «Если у игроков есть соглашения, то таких не рассматривают. Те, кто не подписали, ждали своего шанса попасть туда. Он талантливый парень, хороший игрок, надеемся, что его ждет светлое будущее», — подчеркнул он.

Импорт-драфт CHL — процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (Западная хоккейная лига (WHL), Хоккейная лига Онтарио (OHL) и Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL) на хоккеистов из Европы.

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