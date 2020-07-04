Петербургское «Динамо» не сыграет в следующем сезоне Женской хоккейной лиги
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/.
В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате.
«Идет оптимизация финансирования. Мы приняли решение, что останутся команды Молодежной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги, а женская команда в следующем сезоне не сыграет. Но мы не отказываемся в будущем вернуть ее», — сказал Черкас.
Петербургское «Динамо» было основано в 2013 году. Лучшим достижением клуба является выход в финал