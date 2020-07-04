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14:28 (мск), источник: ТАСС

Петербургское «Динамо» не сыграет в следующем сезоне Женской хоккейной лиги

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургское «Динамо» не выступит в сезоне-2020/21 Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Черкас.

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В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате.

«Идет оптимизация финансирования. Мы приняли решение, что останутся команды Молодежной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги, а женская команда в следующем сезоне не сыграет. Но мы не отказываемся в будущем вернуть ее», — сказал Черкас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Петербургское «Динамо» было основано в 2013 году. Лучшим достижением клуба является выход в финал плей-офф ЖХЛ в 2019 году. В сезонах-2016/17 и 2017/18 «Динамо» становилось бронзовым призером ЖХЛ.

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