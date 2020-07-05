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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан заменил участника в Континентальном кубке по хоккею

Павлодарский «Иртыш» отозвал заявку на участие в Континентальном кубке по хоккею, сообщает официальный сайт КФХ.

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Вместо него заявку от Казахстана подал ХК «Алтай Торпедо».

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Усть-каменогорский клуб имеет право представлять страну на Континентальном кубке IIHF, так как является победителем Кубка страны-2019.

«Алтай Торпедо» в Континентальном кубке-2020/21 сыграет с 16 по 18 октября 2020 года в группе «С» турнира во француском городе Амьен, где его соперниками будут местный клуб «Амьен Готик», венгерский «Ференцварош» и команда, квалифицирующаяся из группы «В» первого раунда соревнования.

Напомним, ранее с участия в Континентальном кубке снялся чемпион Казахстана кокшетауский «Арлан».

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