Казахстан заменил участника в Континентальном кубке по хоккею
Павлодарский «Иртыш» отозвал заявку на участие в Континентальном кубке по хоккею, сообщает официальный сайт КФХ.
Павлодарский «Иртыш» отозвал заявку на участие в Континентальном кубке по хоккею, сообщает официальный сайт КФХ.
Вместо него заявку от Казахстана подал ХК «Алтай Торпедо».
«Алтай Торпедо» в Континентальном кубке-2020/21 сыграет с 16 по 18 октября 2020 года в группе «С» турнира во француском городе Амьен, где его соперниками будут местный клуб «Амьен Готик», венгерский «Ференцварош» и команда, квалифицирующаяся из группы «В» первого раунда соревнования.
Напомним, ранее с участия в Континентальном кубке снялся чемпион Казахстана кокшетауский «Арлан».