Казахстан заменил участника в Континентальном кубке по хоккею

«Алтай Торпедо» в Континентальном кубке-2020/21 сыграет с 16 по 18 октября 2020 года в группе «С» турнира во француском городе Амьен, где его соперниками будут местный клуб «Амьен Готик», венгерский «Ференцварош» и команда, квалифицирующаяся из группы «В» первого раунда соревнования.