Российский хоккеист умер в 23 года

Спортсмен почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего Крутий был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Ему был поставлен предварительный диагноз — «тромбоэмболия легочной артерии». ФХР выразила соболезнования родным и близким хоккеиста, назвав его смерть большой потерей.