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14:01 (мск), источник: ТАСС

В СК назвали причину смерти хоккеиста в Орске

ТАСС, 11 июля. Игрок клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» Павел Крутий, по предварительной информации, умер от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

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Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что утром во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

«Сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти 23-летнего жителя Орска, смерть которого наступила 10 июля в 12:15 (10:15 мск) в четвертой городской больнице Орска. По предварительным данным, причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии. В медицинское учреждение молодой человек доставлен вследствие ухудшившегося состояния в процессе спортивной тренировки», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вся медицинская документация есть в распоряжении следствия. «Медицинская экспертиза назначена. Ряд лиц уже допрошен в рамках проверки», — пояснили в следственном управлении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе «Сарыарка». В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.

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