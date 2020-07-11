В СК назвали причину смерти хоккеиста в Орске

Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила, что утром во время тренировки Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался.

«Сотрудники следственного управления устанавливают обстоятельства смерти 23-летнего жителя Орска, смерть которого наступила 10 июля в 12:15 (10:15 мск) в четвертой городской больнице Орска. По предварительным данным, причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии. В медицинское учреждение молодой человек доставлен вследствие ухудшившегося состояния в процессе спортивной тренировки», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вся медицинская документация есть в распоряжении следствия. «Медицинская экспертиза назначена. Ряд лиц уже допрошен в рамках проверки», — пояснили в следственном управлении.

По данному факту проводится доследственная проверка.