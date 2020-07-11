Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия

В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства РФ, дисциплинарного регламента ФХР и регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.
Утром 10 июля во время тренировки 23-летний Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
Предыдущий сезон Крутий провел в карагандинском клубе «Сарыарка». В регулярном чемпионате ВХЛ прошлого сезона он провел 32 матча, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач), в плей-офф он сыграл четыре матча и не набрал очков за результативность.