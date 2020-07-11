Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия

В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства РФ, дисциплинарного регламента ФХР и регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.

Утром 10 июля во время тренировки 23-летний Крутий почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Хоккеисту был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.