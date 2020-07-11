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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Тренеры, забудьте уже про кроссы в жару». Защитник «Барыса» отреагировал на смерть экс-хоккеиста «Сарыарки»

Защитник астанинского «Барыса» Леонид Метальников высказался о ситуации со смертью бывшего нападающего «Сарыарки» Павла Крутия.

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Крутий скончался на 24-м году жизни в пятницу, 10 июля. Хоккеисту стало плохо во время кросса на десять километров на сборах. Ему был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

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«Вчера пришла плохая новость. Наш коллега покинул этот мир, земля ему пухом. Я его не знал, но это уже второй случай на моей памяти. Мой друг Тема Соколов играл в Ангарске, их тоже заставили бегать кросс в жару, и он тоже погиб. Просто меня эта новость прямо зацепила. Все-таки наш брат. Такое может случиться с каждым, кого заставляют бегать в жару. В Орске говорят, что никакой жары не было. Вчера специально зашел, проверил погоду, там уже вечером было +28 градусов. Я хочу обратиться ко всем тренерам, детским и недетским, вы сначала подумайте о здоровье игроков. Понимаю, что всем плевать на здоровье игроков. По сути, это просто мясо. Делайте выводы. Помню, как раньше нас тоже заставляли бегать в жару, по асфальту. Сделайте вы другие тренировки. Бег — это вообще фигня. Забудьте вы уже про кроссы в жару!» — сказал Метальников в сториз своего Instagram.

За «Сарыарку» Крутий играл в прошедшем сезоне и набрал 11 (4+7) очков в 36 матчах. Карьеру воспитанник Хабаровска начинал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Амурских тигров», а до карагандинского клуба выступал за китайские ОРДЖИ и «КРС Хэйлунцзян» из ВХЛ.

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