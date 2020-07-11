«Тренеры, забудьте уже про кроссы в жару». Защитник «Барыса» отреагировал на смерть экс-хоккеиста «Сарыарки»

«Вчера пришла плохая новость. Наш коллега покинул этот мир, земля ему пухом. Я его не знал, но это уже второй случай на моей памяти. Мой друг Тема Соколов играл в Ангарске, их тоже заставили бегать кросс в жару, и он тоже погиб. Просто меня эта новость прямо зацепила. Все-таки наш брат. Такое может случиться с каждым, кого заставляют бегать в жару. В Орске говорят, что никакой жары не было. Вчера специально зашел, проверил погоду, там уже вечером было +28 градусов. Я хочу обратиться ко всем тренерам, детским и недетским, вы сначала подумайте о здоровье игроков. Понимаю, что всем плевать на здоровье игроков. По сути, это просто мясо. Делайте выводы. Помню, как раньше нас тоже заставляли бегать в жару, по асфальту. Сделайте вы другие тренировки. Бег — это вообще фигня. Забудьте вы уже про кроссы в жару!» — сказал Метальников в сториз своего Instagram.