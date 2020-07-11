«Тренеры, забудьте уже про кроссы в жару». Защитник «Барыса» отреагировал на смерть экс-хоккеиста «Сарыарки»
Защитник астанинского «Барыса» Леонид Метальников высказался о ситуации со смертью бывшего нападающего «Сарыарки» Павла Крутия.
Защитник астанинского «Барыса» Леонид Метальников высказался о ситуации со смертью бывшего нападающего «Сарыарки» Павла Крутия.
Крутий скончался на 24-м году жизни в пятницу, 10 июля. Хоккеисту стало плохо во время кросса на десять километров на сборах. Ему был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.
«Вчера пришла плохая новость. Наш коллега покинул этот мир, земля ему пухом. Я его не знал, но это уже второй случай на моей памяти. Мой друг Тема Соколов играл в Ангарске, их тоже заставили бегать кросс в жару, и он тоже погиб. Просто меня эта новость прямо зацепила.
За «Сарыарку» Крутий играл в прошедшем сезоне и набрал 11 (4+7) очков в 36 матчах. Карьеру воспитанник Хабаровска начинал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Амурских тигров», а до карагандинского клуба выступал за китайские ОРДЖИ и «КРС Хэйлунцзян» из ВХЛ.