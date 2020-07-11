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11 июля, источник: Vesti.kz

Главный тренер прокомментировал смерть экс-хоккеиста «Сарыарки»

Главный тренер орского «Южного Урала» Евгений Зиновьев, ранее возглавлявший рудненский «Горняк», прокомментировал смерть 23-летнего нападающего Павла Крутия.

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Крутий скончался на 24-м году жизни в пятницу, 10 июля. Хоккеисту стало плохо во время кросса на десять километров на сборах. Ему был поставлен предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии.

— В нашем клубе произошла трагедия. Погиб молодой игрок. Я сам отец, у меня сын такого же возраста. Это очень тяжелое событие. Выражаю соболезнования родным и близким Пашки. Я 23 года руковожу командами, от детских до профессиональных, богатый тренерский опыт. Эти предсезонные сборы продуманы до мелочей. На многих поколениях эти программы пройдены, никаких нареканий не было. Произошло роковое стечение обстоятельств. Мы скорбим вместе с родными и близкими.

Что касается нагрузок, то команда, и в частности Павел, были допущены к занятиям профессиональным спортом. Призываю всех не верить домыслам, разговорам. Вчера у нас начался втягивающий цикл, который должен был длиться четыре дня. Запредельных нагрузок никто не давал. Была ознакомительная пробежка. Заданий не было, временного промежутка не было. Цель была — ознакомиться с трассой.

Кто-то бежал, кто-то полубежал, кто-то шел пешком. Специально вывезли ребят за город на природу. Температура на момент пробежки была 25 градусов, вполне комфортная для нашего региона. Никаких противопоказаний для занятий не было. Сейчас появится много разговоров, интерпретаций. Давайте будем руководствоваться официальной информацией на клубном сайте, на сайте лиги. Мы все переживаем и скорбим, но жизнь продолжается, надо двигаться дальше, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Крутий играл за «Сарыарку» и набрал 11 (4+7) очков в 36 матчах. Карьеру воспитанник Хабаровска начинал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Амурских тигров», а до карагандинского клуба выступал за китайские ОРДЖИ и «КРС Хэйлунцзян» из ВХЛ.

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