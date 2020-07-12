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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Татьяна Тарасова поделилась редким снимком легендарного отца

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась уникальным снимком своего отца — Анатолия Тарасова.

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В качестве хоккейного тренера Анатолий Тарасов работал в московском ЦСКА и сборной СССР. Совместно с Аркадием Чернышевым он установил непревзойденный рекорд: под их руководством в течение девяти лет подряд (1963−1971) сборная СССР по хоккею становилась чемпионом во всех международных турнирах.

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«Сегодня День рыбака! Вот и фото в тему! Папа. Всем удачного улова», — написала Тарасова под фотографией в своем аккаунте в Instagram.

Анатолий Тарасов умер в больнице 23 июня 1995 года.

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