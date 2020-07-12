Татьяна Тарасова поделилась редким снимком легендарного отца

В качестве хоккейного тренера Анатолий Тарасов работал в московском ЦСКА и сборной СССР. Совместно с Аркадием Чернышевым он установил непревзойденный рекорд: под их руководством в течение девяти лет подряд (1963−1971) сборная СССР по хоккею становилась чемпионом во всех международных турнирах.