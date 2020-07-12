Татьяна Тарасова поделилась редким снимком легендарного отца
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась уникальным снимком своего отца — Анатолия Тарасова.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась уникальным снимком своего отца — Анатолия Тарасова.
В качестве хоккейного тренера Анатолий Тарасов работал в московском ЦСКА и сборной СССР. Совместно с Аркадием Чернышевым он установил непревзойденный рекорд: под их руководством в течение девяти лет подряд (1963−1971) сборная СССР по хоккею становилась чемпионом во всех международных турнирах.
«Сегодня День рыбака! Вот и фото в тему! Папа. Всем удачного улова», — написала Тарасова под фотографией в своем аккаунте в Instagram.
Анатолий Тарасов умер в больнице 23 июня 1995 года.