В клубе ВХЛ «Рязань» несколько хоккеистов заразились коронавирусом. Игрокам запрещено покидать отель
Как стало известно «СЭ», несколько хоккеистов клуба ВХЛ «Рязань» заразились коронавирусом.
Как стало известно «СЭ», несколько хоккеистов клуба ВХЛ «Рязань» заразились коронавирусом.
Тренировки команды прекращены: некоторые игроки успели разъехаться по домам, остальные изолированы в отеле «Олимпийский», выходить из номеров им запрещается.
За исполнением этого указания следят сотрудники Росгвардии. (Алексей Шевченко).