Бывший вратарь «Барыса» возвращается в Казахстан

Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс». Ранее он защищал цвета словацкого «Попрада», усть-каменогорского «Торпедо», московского «Спартака», ангарского «Ермака» и карагандинской «Сарыарки».

В составе столичного «Барыса» натурализованный голкипер сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.