Бывший вратарь «Барыса» возвращается в Казахстан
Бывший вратарь астанинского «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Алексей Иванов продолжит карьеру в кокшетауском «Арлане», сообщает «Шайба.kz».
Бывший вратарь астанинского «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Алексей Иванов продолжит карьеру в кокшетауском «Арлане», сообщает «Шайба.kz».
Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс». Ранее он защищал цвета словацкого «Попрада»,
В составе столичного «Барыса» натурализованный голкипер сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.