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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший вратарь «Барыса» возвращается в Казахстан

Бывший вратарь астанинского «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Алексей Иванов продолжит карьеру в кокшетауском «Арлане», сообщает «Шайба.kz».

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Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за «Деймунг Киллер Вейлс». Ранее он защищал цвета словацкого «Попрада», усть-каменогорского «Торпедо», московского «Спартака», ангарского «Ермака» и карагандинской «Сарыарки».

В составе столичного «Барыса» натурализованный голкипер сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.

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