Экс-форвард «Барыса» спустя пять лет вернулся в столичный клуб
Нападающий Михаил Рахманов перешел в столичный «Номад», сообщает «Шайба.kz».
Нападающий Михаил Рахманов перешел в столичный «Номад», сообщает «Шайба.kz».
В прошлом сезоне 28-летний воспитанник
Напомним, с 2012 по 2015 годы форвард играл в «Барысе». Всего в КХЛ он провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка.
Также в его активе выступления в составе сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в элитном дивизионе, Еврочеллендже и Универсиаде.