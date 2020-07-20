Экс-форвард «Барыса» спустя пять лет вернулся в столичный клуб

В прошлом сезоне 28-летний воспитанник Усть-Каменогорска выступал за «Арлан». В составе кокшетауской команды он сыграл 60 матчей и набрал 47 (20+27) очков. Ранее хоккеист защищал цвета «Алматы», «Иртыша», «Торпедо» и «Алтая-Торпедо».

Напомним, с 2012 по 2015 годы форвард играл в «Барысе». Всего в КХЛ он провел 130 матчей и набрал 24 (13+11) очка.