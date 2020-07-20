«Куньлунь» будет играть в Мытищах. «Авангард» и семь клубов НХЛ, которые меняли прописки

Источник: РИА "Новости"

Китайский «Куньлунь», который в понедельник возглавил Алексей Ковалев, уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о том, что будет проводить домашние матчи следующего сезона в Мытищах. ТАСС вспомнил истории других известных клубов КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые меняли прописку.

Из-за пандемии две последние домашние игры регулярного чемпионата сезона-2019/20 «Куньлунь» проводил в Москве и Новосибирске. В последний раз «Куньлунь» сыграл в Китае 22 января. В регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Домашней ареной «Куньлуня» в ближайшем сезоне будет «Арена-Мытищи». Это решение вызвано тем, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом Россия закрыла границы. Чтобы продолжить выступление, «Куньлуню» необходимо переехать в Россию. До 23 июля КХЛ проведет инспекцию арены на предмет возможности проведения матчей чемпионата.

Арена является одной из немногих свободных, которая соответствует всем требованиям КХЛ. К тому же китайской команде будет удобнее добираться до большинства городов в которых предстоит проводить гостевые матчи. Игроки будут меньше времени проводить в самолетах и больше тренироваться, что может положительно сказаться на результатах.

Как сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков, контракт «Куньлуня» с «Ареной-Мытищи» будет заключен до 22 июля. «Сейчас мы смотрим, как распределить игры “Куньлуня” с матчами “Атлантов” из Молодежной хоккейной лиги. Плюс на арене еще выступают баскетбольные “Химки”, которые в этом сезоне будут играть здесь в Единой лиге ВТБ», — отметил Терюшков.

Хоккей в Мытищах

«Арена-Мытищи» открылась в 2005 году и вмещает 7 тыс. зрителей. В 2007 году на ней проводились матчи чемпионата мира. Мытищи уже принимали команду КХЛ. В 2005 году после смерти основателя воскресенского «Химика», выдающегося тренера Николая Эпштейна клуб переехал в Мытищи, а в 2008-м был переименован в «Атлант». Команда полюбилась местным жителям, которые с удовольствием заполняли трибуны новой современной арены. В сезоне-2010/11 «Атлант» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

В 2015 году «Атлант» из-за отсутствия спонсоров был расформирован. С того времени местные жители успели соскучиться по большому хоккею. Несколько домашних матчей КХЛ в последних сезонах в Мытищах провел московский «Спартак». Эти игры вызвали большой интерес у местных болельщиков, которые заполняли арену и приходили на матчи в атрибутике «Атланта».

Посещаемость матчей «Куньлуня» в Китае была очень низкой, за четыре года выступления в КХЛ клуб не сформировал даже маленькую базу фанатов. На одном из матчей регулярного чемпионата было зафиксировано 800 зрителей. Это вызвало гнев тогдашнего президента лиги Дмитрия Чернышенко, который заявил, что пекинский клуб будет оштрафован, и назвал ситуацию форменным безобразием.

Проблемы были и с организацией матчей. Во время игры прошлого сезона с «Салаватом Юлаевым» в Шэньчжене качество сигнала трансляции оставляло желать лучшего — хоккей зрители смотрели с паузами. Хоккеисты рисковали здоровьем — на арене была сломана калитка (не закрывалась), из-за этого игрок «Куньлуня» получил травму. Арбитр вынужден был писать судье-информатору на бумажном листе, кого и за что удаляет, потому что по-другому коммуникация не выстраивалась.

Всех этих проблем в Мытищах не будет, вероятнее всего, возрастет интерес к «Куньлуню», а также посещаемость домашних матчей. Хоккей в Китае не пользуется популярностью, местные СМИ не освещают матчи команды в КХЛ. Игры же в столичном регионе дадут «Куньлуню» толчок с точки зрения медийности. Заполняемость трибун при грамотной работе клуба могут обеспечить многочисленные представители Поднебесной, проживающие в Москве.

Переезд «Авангарда» в Балашиху

В августе 2018 года «Авангард» проинформировал КХЛ о непригодности «Арены-Омск» для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и необходимости поиска для клуба резервной домашней арены. После консультаций клуб сделал выбор в пользу арены в подмосковной Балашихе, которая соответствует всем требованиям лиги.

В 2,7 тыс. км от дома «Авангард» не только не скис, но и приободрился, резко став самым живым клубом КХЛ по части маркетинга. По итогам сезона-2018/19 клуб получил от лиги приз за лучшую работу в социальных сетях. В том же чемпионате «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, трибуны шеститысячной арены в чужом городе к концу сезона заполнялись на 90%, а еще клуб регулярно генерировал интересные инфоповоды, несмотря на не очень удобную логистику и пробки в будние дни.

Часть билетов распространяли по промокодам, проводились различные акции. Все это помогло привлечь зрителей на арену впервые. Возвращать аудиторию было уже проще — благодаря match day и приятным впечатлениям. «Авангард» распределял билеты через несколько московских фанатских объединений клуба. Они восприняли переезд «Авангарда» как уникальный шанс снова ходить на любимую команду.

С коммерческой точки зрения «Авангард» провел сезон очень успешно: клуб заработал даже больше, чем в предыдущий год, когда базировался в Омске. Презентацию команды в Балашихе в День города с концертом Полины Гагариной посетили несколько сотен человек, из них половина вообще не знала, что такое «Авангард», а в конце сезона было закрытие — там побывали почти 4 тыс. зрителей, как минимум половина — в атрибутике клуба.

Отличный маркетинговый ход был и с приглашением на матч одного из самых титулованных футбольных тренеров Жозе Моуринью. Португалец, выходя на символическое вбрасывание перед игрой со СКА, упал на льду, а видео с этим моментом облетело весь интернет. «Авангард» не зацикливал внимание на негативе, а обратил ситуацию в шуточные ролики. Например, по промокоду «Ковер Моуринью» на следующие матчи продали очень много билетов, это был самый успешный промокод за весь сезон, а на арене вскоре появилась тематическая фотозона.

Недолгая прописка в Москве

Команды меняли прописку и в советский период. «Химик» основали в подмосковном Воскресенске в 1953 году, команда за два года пробилась в высшую лигу и сезон-1955/56 начала в Москве. Воскресенск тогда представлял собой небольшой поселок, и решили, что команду высшей лиги там содержать не удастся, а главный тренер Николай Эпштейн надеялся, что переезд в столицу пойдет «Химику» только на пользу. В Москве «Химик» проводил матчи на только что построенном катке с искусственным льдом в Сокольниках.

При этом после отъезда команды Воскресенск без «Химика» не остался — клуб с таким же названием заявился во вторую лигу. Главная же команда вернулась в город уже в следующем сезоне и стала принимать соперников на стадионе «Труд». Еще через 10 лет клуб получил в распоряжение дворец спорта «Химик», ныне это ледовый дворец «Подмосковье», где команда выступает до сих пор в Высшей хоккейной лиге.

Переезды в НХЛ приводили к улучшениям результатов

Если в КХЛ переезды клубов являются вынужденными и временными, то в НХЛ они в основном были связаны с поиском лучших финансовых условий. В современной НХЛ выступают семь клубов, ранее переехавших из других городов и сменивших названия. «Атланта Флэймз» начала играть в лиге в сезоне-1972/73, в тот же год была создана Всемирная хоккейная ассоциация (ВХА). Многие игроки, привлеченные лучшими заработками, начали покидать НХЛ, и в первую очередь пострадали новички лиги, такие как «Атланта».

За восемь лет пребывания в штате Джорджия финансовое состояние клуба так и не стало стабильным. После долгого процесса перед началом сезона-1980/81 команда перебралась в канадский Калгари и стала называться «Калгари Флэймз». Расцвет новой франшизы пришелся на конец 80-х. В 1986 году «Калгари» добрался до финала Кубка Стэнли, где уступил «Монреалю», а спустя три сезона команда выиграла пока единственный свой трофей.

«Канзас-Сити Скаутс» дебютировали в НХЛ в сезоне-1974/75, одержали всего 15 побед в 80 матчах, а следующий сезон провели еще хуже. Из-за результатов и отсутствия ярких игроков в команде пришла проблема посещаемости, перед сезоном-1976/77 клуб перебрался в Денвер, сменив название на «Колорадо Рокиз». Однако и в следующих сезонах команда была одним из аутсайдеров. В 1982 году, после шестилетнего пребывания в штате Колорадо, клуб был приобретен Джоном Макмалленом, который перевез его в штат Нью-Джерси. Команда снова сменила название и стала носить имя «Девилз» в честь местного мифического существа.

«Девилз» продолжали оставаться в хвосте таблицы до сезона-1987/88, когда на пост президента, а затем и генерального менеджера пришел Лу Ламорелло. С ним команда впервые пробилась в плей-офф. В конце девяностых и начале нулевых «Нью-Джерси» был одной из самых стабильных команд НХЛ, постоянно попадал в плей-офф. В период с 1995 по 2012 год «Девилз» выиграли три Кубка Стэнли и еще дважды играли в финале. В разные годы за «Нью-Джерси» выступали яркие российские игроки — Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Виктор Козлов, Сергей Брылин, Илья Ковальчук.

В 1967 году, когда НХЛ приняла решение о расширении до 12 команд, в лигу вступила «Миннесота Норт Старз». Команда поначалу выступала с переменным успехом, дважды доходила до финала Кубка Стэнли. В 1990 году клуб купил бывший совладелец «Калгари» Норман Грин, но уже после 1992 года новый хозяин стал жаловаться на финансовые потери. План с переездом в Миннеаполис не удался, и перед сезоном-1993/94 клуб перебрался в Даллас, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз». С этого сезона началось восхождение клуба, которое венчалось завоеванием Кубка Стэнли в 1999 году с Сергеем Зубовым в составе.

Самым успешным с точки зрения результатов оказался переезд клуба из Квебека в «Колорадо». «Квебек Нордикс» в конце 90-х годов уже начал строить чемпионскую команду во главе с Джо Сакиком, но после сезона-1994/95 из-за тяжелого финансового положения клуб был продан и переехал в Денвер, сменив название на «Колорадо Эвеланш». В первый же сезон в новом городе команда сумела завоевать Кубок Стэнли, что сразу же вызвало огромный ажиотаж вокруг клуба в штате. В составе «Колорадо» тогда выступали россияне Валерий Каменский и Алексей Гусаров. Через пять лет клуб повторил свой успех.

Противоречивый переезд «Хартфорда»

«Виннипег Джетс», выступающий в НХЛ в настоящее время, фактически не является продолжателем традиций клуба с таким же названием, который был образован в 1971 году и выступал в ВХА. С 1979 года «Виннипег» играл в НХЛ и практически всегда выходил в плей-офф, чаще всего уступая на ранних стадиях «Эдмонтону» с Уэйном Гретцки. В 1994 и 1995 годах команда не смогла пробиться в плей-офф, и в Виннипеге начался закат хоккейной эры. Небольшой город не мог приносить больших денег, и из-за растущих зарплат хоккеистов в НХЛ «Джетс» стали близки к финансовому краху. Сезон-1995/96 оказался последним для клуба.

Новые хозяева клуба Ричард Бурк и Стивен Глакстерн хотели перевезти команду в Миннеаполис, но сделка не прошла. В итоге «Джетс» обосновались в Аризоне и стали называться «Финикс Койотис». За 18 лет «Финикс» не достиг успехов, лишь однажды выйдя в финал конференции. В 2009 году клуб обанкротился и стал собственностью НХЛ, после чего многократно сообщалось о возможном переезде франшизы в другой город. В августе 2013 года НХЛ продала команду группе компаний IceArizona Acquisition. Новые владельцы подтвердили, что команда останется в Глендейле и будет переименована в «Аризону Койотис» с сезона-2014/15. Посещаемость «Аризоны» в последние сезоны является одной из худших в НХЛ.

В Виннипег же большой хоккей вернулся в 2011 году после переезда в канадский город «Атланты Трэшерс». В Атланте хоккей не пользовался большой популярностью, из-за чего посещаемость домашних матчей была крайне низка. Гораздо больший интерес зрителей был к командам из других профессиональных лиг — Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной лиги. В результате «Атланта» была продана компании из Виннипега и переехала в канадский город, получив старое название.

Самым противоречивым оказался переезд «Хартфорд Уэйлерс» в Северную Каролину. В Хартфорде команда появилась в 1975 году и быстро завоевала популярность среди болельщиков в регионе, несмотря на не очень успешные результаты. В своей истории команда выиграла всего одну серию плей-офф. В 1994 году клуб купил Питер Карманос. В начале мая 1997 года он объявил о том, что команда переедет из Коннектикута в Северную Каролину.

Клуб, сменивший название на «Каролина Харрикейнз», в сезоне-1997/98 был вынужден проводить домашние матчи в городе Гринсборо, так как арена в Роли была еще не готова. Посещаемость матчей в Гринсборо была невысокой — 6−8 тыс. человек. Переезд пошел на пользу клубу со спортивной точки зрения. В сезоне-2005/06 «Каролина» единственный раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

С маркетинговой точки зрения же франшиза понесла потери. После того как клуб покинул Хартфорд, спрос на экипировку «Уэйлерс» оставался высоким, но у НХЛ не было прав на использование логотипа. Вопрос решили только 12 лет спустя, после чего продукцию «Уэйлерс» смогли выпускать мировые бренды. Сегодня прибыль от продажи продукции с логотипом «Уэйлерс» получают такие компании спортивной одежды, как Mitchell & Ness, Old Time Hockey, New Era, Reebok, Original Retro Brand, Majestic и Zephyr.

Зеленые толстовки и майки с логотипом «W» имеют определенный культ среди болельщиков не только в Коннектикуте, но и в Нью-Йорке, Филадельфии, Калифорнии и даже в Канаде. Кепки и другие аксессуары «Уэйлерс» по сегодняшний день носят известный рэпер Снуп Догг, актриса Меган Фокс.

«Каролина» же после завоевания Кубка Стэнли и выхода в финал конференции в сезоне-2008/09 на протяжении девяти лет не попадала в плей-офф. Однако как только появились слухи о возможном переезде команды в другой город, она выдала яркий прошлый сезон. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где уступила «Бостону». В команде появились яркие молодые звезды, такие как Себастьян Ахо и россиянин Андрей Свечников. Посещаемость домашних игр команды стала немного расти, но по-прежнему остается одной из самых низких в лиге.