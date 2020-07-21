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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист ЦСКА перешел в казахстанский клуб

Московский ЦСКА обменял нападающего Владимира Пешехонова в усть-каменогорское «Торпедо», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

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С 26-летним форвардом подписан односторонний контракт на два года. Взамен «армейцы» получили денежную компенсацию.

Минувший сезон Пешехонов провел в составе московской «Звезды» — фарм-клуба ЦСКА. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 54 матча и набрал 37 (14+23) очков, в девяти играх плей-офф записал в актив три (2+1) очка. Всего на счету форварда 247 матчей и 127 очков (53+74) в ВХЛ с показателем полезности «+22».

Ранее нападающих защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Атлант» и «Сибирь». Всего в КХЛ игрок провел 82 матча, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.

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