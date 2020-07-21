Хоккеист ЦСКА перешел в казахстанский клуб

С 26-летним форвардом подписан односторонний контракт на два года. Взамен «армейцы» получили денежную компенсацию.

Минувший сезон Пешехонов провел в составе московской «Звезды» — фарм-клуба ЦСКА. В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он сыграл 54 матча и набрал 37 (14+23) очков, в девяти играх плей-офф записал в актив три (2+1) очка. Всего на счету форварда 247 матчей и 127 очков (53+74) в ВХЛ с показателем полезности «+22».