Хоккеист ЦСКА перешел в казахстанский клуб
Московский ЦСКА обменял нападающего Владимира Пешехонова в
Московский ЦСКА обменял нападающего Владимира Пешехонова в
С 26-летним форвардом подписан односторонний контракт на два года. Взамен «армейцы» получили денежную компенсацию.
Минувший сезон Пешехонов провел в составе московской «Звезды» —
Ранее нападающих защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Атлант» и «Сибирь». Всего в КХЛ игрок провел 82 матча, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.