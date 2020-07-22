Олимпийский чемпион Александр Гусев умер на 74-м году жизни

Гусев в составе сборной СССР также по два раза побеждал на чемпионатах мира и Европы.

На клубном уровне Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО (Калинин — ныне Тверь), «Звезду» (Чебаркуль) и СКА. Он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР. В «Звезду» Гусев был отправлен вместе с Валерием Харламовым, двукратным олимпийским чемпионом и членом Зала хоккейной славы.