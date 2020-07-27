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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-хоккеист сборной Казахстана остался без клуба

Хоккейный клуб «Алматы» решил отказаться от услуг бывшего вратаря сборной Казахстана по хоккею Ивана Полошкова. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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Вероятно, это связано с тем, что бюджет «Алматы» на следующий сезон был сокращен на 58 миллионов тенге. Ранее клуб подписал другого голкипера Павла Полуэктова, который тоже играл за сборную.

Последние три года Полошков играл за «Арлан». В минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 30 матчей, коэффициент надежности — 1,77, процент отраженных бросков — 92,9. В составе кокшетауского клуба игрок становился чемпионом страны и победителем Континентального Кубка.

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