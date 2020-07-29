ФХР обратилась в органы в связи с жалобами на вымогательство

«Денис Логинов не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ», — говорится в заявлении комиссии по аккредитации хоккейных агентов ФХР.