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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФХР обратилась в органы в связи с жалобами на вымогательство

Федерация хоккея России (ФХР) передала материалы в правоохранительные органы для привлечения спортивного хоккейного агента Дениса Логинова к уголовной ответственности в связи с жалобами на вымогательство им денег, сообщается на сайте ФХР.

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Источник: Спорт РИА Новости

Логинов в мае был включен в список неаккредитованных спортивных агентов ФХР.

«Денис Логинов не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ», — говорится в заявлении комиссии по аккредитации хоккейных агентов ФХР.

«В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Дениса Логинова к уголовной ответственности», — добавляется в сообщении.

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