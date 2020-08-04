Олимпийская сборная России по хоккею разгромила «Сочи» в матче открытия Sochi Hockey Open

Заброшенными шайбами отметились Максим Грошев (5-я и 20-я минуты), Илья Сафонов (15), Родион Амиров (35), Ярослав Лихачев (36) и Михаил Абрамов (51).
Помимо «Сочи» и олимпийской сборной России, участие в турнире принимают петербургский СКА и ярославский «Локомотив», которые проведут свой матч позднее во вторник. Эти клубы впоследствии сыграют друг с другом еще два раза, так же как и «Сочи» с олимпийской сборной России. 8 августа пройдут финал и матч за третье место.
Все матчи турнира пройдут на ледовой арене «Шайба» в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей. Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский «Авангард».