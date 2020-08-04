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17:55 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею разгромила «Сочи» в матче открытия Sochi Hockey Open

ТАСС, 4 августа. Олимпийская сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) со счетом 6:0 обыграла клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи». Матч стал открытием турнира Sochi Hockey Open.

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Заброшенными шайбами отметились Максим Грошев (5-я и 20-я минуты), Илья Сафонов (15), Родион Амиров (35), Ярослав Лихачев (36) и Михаил Абрамов (51).

Континентальная Хоккейная Лига

Помимо «Сочи» и олимпийской сборной России, участие в турнире принимают петербургский СКА и ярославский «Локомотив», которые проведут свой матч позднее во вторник. Эти клубы впоследствии сыграют друг с другом еще два раза, так же как и «Сочи» с олимпийской сборной России. 8 августа пройдут финал и матч за третье место.

Все матчи турнира пройдут на ледовой арене «Шайба» в Адлере. В связи с пандемией коронавируса встречи пройдут без зрителей. Ранее из-за обнаружения коронавируса в составе команды с турнира снялся омский «Авангард».

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