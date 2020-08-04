Русские юниоры снова удивляют! 18-летний Амиров забил крутой лакросс-гол

В Адлере стартовал традиционный ежегодный турнир Sochi Hockey Open. Правда, стартовал со скрипом. Изначально в списке участников значился «Авангард», однако из-за коронавирусной инфекции омичи заранее отказались от участия в соревновании. В результате играть пришлось олимпийской молодёжке под руководством Игоря Ларионова, самому ХК «Сочи», а также СКА и «Авангарду».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d9cc5ac1185c400d652f" data-vnd="d9cc5ac1185c400d652f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d9cc5ac1185c400d652f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако за день до открытия начались новые приключения. Пошли разговоры о том, что в составе «леопардов» тоже проблемы, а сам турнир под угрозой срыва. В итоге на лёд в первом матче вышел дубль сочинцев (молодые парни из МХК «Капитан»). Причём, на лавке не было и тренерского штаба ХК «Сочи» во главе с Александром Андриевским. Командой руководил Леонид Береснев. В руководстве «Сочи» заявили о каком-то эксперименте, но все всё прекрасно понимают.

Кроме того, организаторы изменили и схему проведения соревнования. В день старта выяснилось, что СКА и «Локомотив», а также «Сочи» и олимпийская сборная России U20 сыграют между собой по три матча за выход в финал. В общем, новости с юга России лились, словно из рога изобилия. Жаль, что оптимизма они не внушали.

В результате первый матч между олимпийской сборной России U20 и ХК «Сочи» (а по факту — МХК «Капитан») завершился разгромной победой коллектива Игоря Ларионова со счётом 6:0. Что больше всего запомнилось в этой игре? Нет, не разгром. Он как раз никакого удивления не вызвал. Крутой лакросс-гол Родиона Амирова — совсем другое дело.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

18-летний хоккеист, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев», поразил ворота «леопардов» в стиле Микаэля Гранлунда или Андрея Свечникова, уже успевшего поразить такой же красотой любителей НХЛ. Амиров, к слову, входит в число фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. После такого гола он может подняться в рейтинге на несколько ступенек.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте ФХР в «Твиттере».

«Да, я часто отрабатываю на тренировках голы в стиле лакросс. Стараюсь это делать, сегодня всё получилось в матче. В команде такие шайбы так и называются — лакросс-гол. Иногда пацаны шутят, что гол в стиле Свечникова, а сегодня сказали гол Амирова. Шикарные условия в Сочи, спасибо за организацию турнира. Хорошие условия для тренировок, есть возможность сходить на море, в бассейн, а баню. Нас всё устраивает», — рассказал Амиров после игры.

Хочется, чтобы подобных моментов на первом предсезонном турнире было как можно больше. Тем более мастеров хватает и в СКА, и в «Локомотиве». Тогда и поводов вспоминать предсезонные матчи будет гораздо больше, а муссировать какие-то скандалы и форс-мажоры — гораздо меньше. Жаль, что болельщики могли увидеть такую красоту только по телевизору, ведь все матчи турнира проходят при пустых трибунах.