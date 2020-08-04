Русские юниоры снова удивляют! 18-летний Амиров забил крутой лакросс-гол
Это произошло на предсезонном турнире. Ждём таких же шайб в форме «Салавата Юлаева»?
Это произошло на предсезонном турнире. Ждём таких же шайб в форме «Салавата Юлаева»?
В Адлере стартовал традиционный ежегодный турнир Sochi Hockey Open. Правда, стартовал со скрипом. Изначально в списке участников значился «Авангард», однако
Однако за день до открытия начались новые приключения. Пошли разговоры о том, что в составе «леопардов» тоже проблемы, а сам турнир под угрозой срыва. В итоге на лёд в первом матче вышел дубль сочинцев (молодые парни из МХК «Капитан»). Причём, на лавке не было и тренерского штаба ХК «Сочи» во главе с Александром Андриевским. Командой руководил Леонид Береснев. В руководстве «Сочи» заявили о
В результате первый матч между олимпийской сборной России U20 и ХК «Сочи» (а по факту — МХК «Капитан») завершился разгромной победой коллектива Игоря Ларионова со счётом 6:0. Что больше всего запомнилось в этой игре? Нет, не разгром. Он как раз никакого удивления не вызвал. Крутой
18-летний хоккеист, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев», поразил ворота «леопардов» в стиле Микаэля Гранлунда или Андрея Свечникова, уже успевшего поразить такой же красотой любителей НХЛ. Амиров, к слову, входит в число фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. После такого гола он может подняться в рейтинге на несколько ступенек.
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«Да, я часто отрабатываю на тренировках голы в стиле лакросс. Стараюсь это делать, сегодня всё получилось в матче. В команде такие шайбы так и называются —
Хочется, чтобы подобных моментов на первом предсезонном турнире было как можно больше. Тем более мастеров хватает и в СКА, и в «Локомотиве». Тогда и поводов вспоминать предсезонные матчи будет гораздо больше, а муссировать
Павел Панышев