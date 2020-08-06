Дебютант чемпионата Казахстана по хоккею остался без финансирования

Управление физической культуры и спорта Актюбинской области до сих пор не объявило тендер на сезон-2020/21. Если конкурс по госзакупкам в итоге не состоится, то команда снимется с чемпионата Казахстана.

Хоккеисты «Актобе» должны собраться 30—31 августа , сам чемпионат стартует уже 12 сентября. Таким образом, у команды будет чуть меньше двух недель на учебно-тренировочные сборы.

Отмечается, что контракты с игроками еще не заключены, подписание планируется с 1 сентября. Руководство клуба заверило хоккеистов, что берет на себя все риски. Также из-за нехватки бюджетных средств «Актобе» может отказаться от молодежной команды, которая выступает в лиге «Жастар».

Напомним, ХК «Актобе» был создан в 2019 году. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место, а сам чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.