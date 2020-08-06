Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
43
Хоккей. НХЛ
01:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
04
Хоккей. НХЛ
5.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
23
Хоккей. НХЛ
21:30
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.08
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
41
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант чемпионата Казахстана по хоккею остался без финансирования

Хоккейный клуб «Актобе» за месяц до старта нового сезона чемпионата Казахстана все еще не решил вопрос с финансированием. Об этом сообщает «Шайба.kz».

Наверх

Управление физической культуры и спорта Актюбинской области до сих пор не объявило тендер на сезон-2020/21. Если конкурс по госзакупкам в итоге не состоится, то команда снимется с чемпионата Казахстана.

Хоккеисты «Актобе» должны собраться 30—31 августа, сам чемпионат стартует уже 12 сентября. Таким образом, у команды будет чуть меньше двух недель на учебно-тренировочные сборы.

Отмечается, что контракты с игроками еще не заключены, подписание планируется с 1 сентября. Руководство клуба заверило хоккеистов, что берет на себя все риски. Также из-за нехватки бюджетных средств «Актобе» может отказаться от молодежной команды, которая выступает в лиге «Жастар».

Напомним, ХК «Актобе» был создан в 2019 году. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место, а сам чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Тедеско объяснил, чего «Спартаку» не хватает для чемпионства
«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита»
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Массимо Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»
В WADA прокомментировали скандал с аудитом деятельности РУСАДА
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником сборной Уругвая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь