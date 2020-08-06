Дебютант чемпионата Казахстана по хоккею остался без финансирования
Хоккейный клуб «Актобе» за месяц до старта нового сезона чемпионата Казахстана все еще не решил вопрос с финансированием. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Хоккейный клуб «Актобе» за месяц до старта нового сезона чемпионата Казахстана все еще не решил вопрос с финансированием. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Управление физической культуры и спорта Актюбинской области до сих пор не объявило тендер на сезон-2020/21. Если конкурс по госзакупкам в итоге не состоится, то команда снимется с чемпионата Казахстана.
Хоккеисты «Актобе» должны собраться
Отмечается, что контракты с игроками еще не заключены, подписание планируется с 1 сентября. Руководство клуба заверило хоккеистов, что берет на себя все риски. Также
Напомним, ХК «Актобе» был создан в 2019 году. В минувшем сезоне команда заняла восьмое место, а сам чемпионат был досрочно завершен