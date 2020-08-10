«Барыс» тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги
Карагандинская «Сарыарка»,
Карагандинская «Сарыарка»,
По его данным, команды следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана
«В ближайшее время хоккеистам объявят об этом решении и игроки индивидуально будут решать, стоит ли им продолжать карьеру в этих командах», — написал Шевченко в своем
Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя
Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель — это «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии.