«Барыс» тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги

По его данным, команды следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

«В ближайшее время хоккеистам объявят об этом решении и игроки индивидуально будут решать, стоит ли им продолжать карьеру в этих командах», — написал Шевченко в своем телеграм-канале. Добавим, что в ВХЛ сыграют либо 29, либо 28 команд — это зависит от решения по китайскому «Ценг Тоу».

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а «Номад» не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы — с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.