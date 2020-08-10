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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги

Карагандинская «Сарыарка», усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад», который является фарм-клубом «Барыса», не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» и инсайдер Алексей Шевченко.

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По его данным, команды следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.

Барыс (Нур-Султан)

«В ближайшее время хоккеистам объявят об этом решении и игроки индивидуально будут решать, стоит ли им продолжать карьеру в этих командах», — написал Шевченко в своем телеграм-канале. Добавим, что в ВХЛ сыграют либо 29, либо 28 команд — это зависит от решения по китайскому «Ценг Тоу».

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а «Номад» не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы — с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.

Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель — это «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии.

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