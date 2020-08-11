Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) готовит календарь чемпионата Казахстана на предстоящий сезон с учетом участия в нем карагандинской «Сарыарки», усть-каменогорского «Торпедо» и столичного «Номада» (фарм-клуб «Барыса»). Об этом сообщает «Шайба.kz».

Три казахстанских клуба, выступавших в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), покинут российскую лигу и перейдут в национальное первенство. Это связано с тем, что государственные границы все еще остаются закрытыми.

В связи с увеличением числа участников будет изменена структура турнира. Регулярный чемпионат пройдет в два этапа вместо трех, после чего команды, занявшие места с первого по восьмое, разыграют плей-офф. При этом количество матчей останется примерно тем же.

На текущей неделе КФХ проведет совещания, на которых будут более детально прорабатываться все вопросы, связанные с участием «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада» в чемпионате Казахстана.

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем «Сарыарка» и «Торпедо» вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а «Номад» не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы — с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.