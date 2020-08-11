Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги
Один из них — дебютант ВХЛ.
Один из них — дебютант ВХЛ.
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) готовит календарь чемпионата Казахстана на предстоящий сезон с учетом участия в нем карагандинской «Сарыарки»,
Три казахстанских клуба, выступавших в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), покинут российскую лигу и перейдут в национальное первенство. Это связано с тем, что государственные границы все еще остаются закрытыми.
В связи с увеличением числа участников будет изменена структура турнира. Регулярный чемпионат пройдет в два этапа вместо трех, после чего команды, занявшие места с первого по восьмое, разыграют
На текущей неделе КФХ проведет совещания, на которых будут более детально прорабатываться все вопросы, связанные с участием «Сарыарки», «Торпедо» и «Номада» в чемпионате Казахстана.
Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя
Добавим, что из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) снялся еще один казахстанский клуб «Снежные Барсы», который входит в систему «Барыса» и выступает в лиге с 2011 года.