Казахстанские клубы «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» пропустят сезон ВХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение принято Федерацией хоккея Казахстана в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ. Предстоящий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.

«ВХЛ и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ», — говорится в сообщении лиги.