Казахстанские клубы «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» пропустят сезон ВХЛ
«Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан) не выступят в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается на сайте турнира.
«Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан) не выступят в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается на сайте турнира.
Данное решение принято Федерацией хоккея Казахстана в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ. Предстоящий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.
«ВХЛ и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ», — говорится в сообщении лиги.
Также казахстанский клуб «Снежные Барсы» сообщил в сообществе в «ВКонтакте», что не выступит в предстоящем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).