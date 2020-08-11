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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казахстанские клубы «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» пропустят сезон ВХЛ

«Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Номад» (Нур-Султан) не выступят в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение принято Федерацией хоккея Казахстана в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ. Предстоящий сезон команды проведут в чемпионате Казахстана.

«ВХЛ и Федерация хоккея России с понимаем относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ», — говорится в сообщении лиги.

Также казахстанский клуб «Снежные Барсы» сообщил в сообществе в «ВКонтакте», что не выступит в предстоящем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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