Американский новичок «Сарыарки» высказался об уходе клуба из российской лиги
Американский форвард «Сарыарки» Хенрик Самуэльссон прибыл в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Хоккеист заявил, что готов играть в чемпионате Казахстана.
Американский форвард «Сарыарки» Хенрик Самуэльссон прибыл в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Хоккеист заявил, что готов играть в чемпионате Казахстана.
«Я рад, что
Отметим, «Сарыарка» объявила, что пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда будет выступать в чемпионате Казахстана. По словам директора «Сарыарки» Павла Житкова, ВХЛ на один сезон покидают все казахстанские клубы — вместе с карагандинцами в турнире участвовали