Американский новичок «Сарыарки» высказался об уходе клуба из российской лиги

«Я рад, что наконец-то прилетел в расположение клуба, мне нравятся арена, ледовая площадка, раздевалка. На самом деле они даже превзошли все мои ожидания. Знаю, что в этом сезоне “Сарыарка” приостановила участие в ВХЛ и мы будем играть в чемпионате Казахстана, и я абсолютно готов к этому вызову. Это новый опыт, новый чемпионат, и я этому, безусловно, рад», — приводит слова хоккеиста Шайба.kz.