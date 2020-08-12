Текущие события
Хоккей. НХЛ
18:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
41
Все события
Фоторепортажи
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Американский новичок «Сарыарки» высказался об уходе клуба из российской лиги

Американский форвард «Сарыарки» Хенрик Самуэльссон прибыл в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Хоккеист заявил, что готов играть в чемпионате Казахстана.

Наверх

«Я рад, что наконец-то прилетел в расположение клуба, мне нравятся арена, ледовая площадка, раздевалка. На самом деле они даже превзошли все мои ожидания. Знаю, что в этом сезоне “Сарыарка” приостановила участие в ВХЛ и мы будем играть в чемпионате Казахстана, и я абсолютно готов к этому вызову. Это новый опыт, новый чемпионат, и я этому, безусловно, рад», — приводит слова хоккеиста Шайба.kz.

Отметим, «Сарыарка» объявила, что пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда будет выступать в чемпионате Казахстана. По словам директора «Сарыарки» Павла Житкова, ВХЛ на один сезон покидают все казахстанские клубы — вместе с карагандинцами в турнире участвовали усть-каменогорское «Торпедо» и столичный «Номад» — фарм-клуб «Барыса».

Стало известно, какой казахстанский клуб сделал выгодное предложение экс-футболисту сборной России
Турнир переболельщиков: превью решающей стадии Лиги чемпионов
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. 1 тур РПЛ завершился скандалом
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса будет титульным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь