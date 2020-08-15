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15 августа, источник: Чемпионат.com

Николай Жердев продолжит карьеру в казахстанском «Арлане»

Нападающий Николай Жердев сообщил, что продолжит игровую карьеру в казахстанском «Арлане».

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Источник: РИА "Новости"

«Могу подтвердить, что продолжу карьеру в казахстанском клубе “Арлан”. Благодарен руководству и тренерскому штабу за доверие. Контракт рассчитан на один сезон. Для меня сейчас главное вернуться в большой хоккей, снова доказать всем и самому себе, что могу приносить пользу команде. Все финансовые вопросы сейчас в стороне. Повторюсь, для меня главное — вернуться и играть. Продолжаю тренироваться, держать себя в форме», — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).

Интервью с Жердевым можно прочесть на этой странице «Чемпионата».

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