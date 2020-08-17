Хоккеист из КХЛ передумал уходить из казахстанского клуба после увеличения зарплаты

Защитник Александр Угольников передумал уходить из усть-каменогорского «Торпедо», сообщает «Шайба.kz».

Российский хоккеист подписал с клубом новый контракт с увеличением зарплаты. В августе «Торпедо» объявило о снятии со следующего сезона ВХЛ и переходе в чемпионат Казахстана.

31-летний Угольников в прошлом сезоне провел 28 матчей в КХЛ за «Адмирал» и набрал два (1+1) очка. Также в лиге он выступал за «Югру». Всего в 241 матче КХЛ воспитанник омского хоккея набрал 52 (23+29) очка.