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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист из КХЛ передумал уходить из казахстанского клуба после увеличения зарплаты

Команда ушла из ВХЛ.
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Защитник Александр Угольников передумал уходить из усть-каменогорского «Торпедо», сообщает «Шайба.kz».

Российский хоккеист подписал с клубом новый контракт с увеличением зарплаты. В августе «Торпедо» объявило о снятии со следующего сезона ВХЛ и переходе в чемпионат Казахстана.

31-летний Угольников в прошлом сезоне провел 28 матчей в КХЛ за «Адмирал» и набрал два (1+1) очка. Также в лиге он выступал за «Югру». Всего в 241 матче КХЛ воспитанник омского хоккея набрал 52 (23+29) очка.

Для Угольникова «Торпедо» стало вторым казахстанским клубом в карьере. В сезоне 2014/15 он играл за карагандинскую «Сарыарку».

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