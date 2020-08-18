Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Братины и нападающего с опытом игры в КХЛ

Усть-каменогорский клуб решил переподписать соглашения с хоккеистами в связи с выходом из состава ВХЛ и участием в чемпионате Казахстана.

Помимо «Торпедо», «Сарыарка» и «Номад» пропустят сезон ВХЛ в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.

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Для «Торпедо» важно сохранить боеспособный состав, чтобы в сезоне-2020/21 претендовать на «золото» чемпионата и через год вернуться в ВХЛ.

В сезоне-2019/20 Юксеев выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей, 7+12, показатель полезности «+9»). За свою карьеру он также выступал в составе «Авангарда», ХК ВМФ, «Амура», «Автомобилиста», «Сарыарки», «СКА-Невы».

Всего в чемпионатах ВХЛ и плей-офф Юксеев сыграл в 421 матче (37 шайб + 124 голевые передачи). В 2014 году в составе карагандинской «Сарыарки» Юксеев выиграл Кубок Братины. В сезонах-2014/15 и 2018/19 становился победителем регулярного чемпионата ВХЛ. Лучший защитник ВХЛ по итогам сезона-2015/16.

Мерескин в прошедшем сезоне выступал за «Адмирал», который пропустит следующий чемпионат КХЛ из-за финансовых причин, вызванных пандемией коронавируса. На счету форварда десять (5+5) очков в 53 матчах.