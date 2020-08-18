Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Братины и нападающего с опытом игры в КХЛ
Нападающий Александр Мерескин и защитник Александр Юксеев подписали новые контракты с «Торпедо», сообщает
Нападающий Александр Мерескин и защитник Александр Юксеев подписали новые контракты с «Торпедо», сообщает
Помимо «Торпедо», «Сарыарка» и «Номад» пропустят сезон ВХЛ в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.
Для «Торпедо» важно сохранить боеспособный состав, чтобы в сезоне-2020/21 претендовать на «золото» чемпионата и через год вернуться в ВХЛ.
В сезоне-2019/20 Юксеев выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» (49 матчей, 7+12, показатель полезности «+9»). За свою карьеру он также выступал в составе «Авангарда», ХК ВМФ, «Амура», «Автомобилиста», «Сарыарки», «СКА-Невы».
Всего в чемпионатах ВХЛ и
Мерескин в прошедшем сезоне выступал за «Адмирал», который пропустит следующий чемпионат КХЛ
32-летний Мерескин также выступал за «Северсталь», «Сочи», «Спартак», «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и «Ладу». Всего в КХЛ воспитанник ЦСКА провел 371 матч и набрал 101 (50+51) очко.