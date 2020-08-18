Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
19.08
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
19.08
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.08
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
34
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
13
Все события
Фоторепортажи
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров — о Беларуси: Всеми любимая Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о влиянии событий, происходящих в настоящее время в Беларуси, на ситуацию с минским «Динамо» и проведением чемпионата мира 2021 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Судя по публикациям в СМИ, в Беларуси нынче бардак не только в хоккейной отрасли, но и в политике. Посмотрите, в один день там избивают и арестовывают людей, на другой день всех отпускают. Совершенно непонятно, что происходит. Жаль наблюдать за всем этим, ведь у меня в Беларуси очень много друзей, это наши братья. Нужно договариваться, решать всё мирным путём, искать общий язык. Никакого насилия быть не должно. Вспомните, когда действующий президент страны Александр Лукашенко приехал разговаривать с протестующими на завод.

Сейчас в Беларуси слишком много советчиков. Самое страшное, если эти советчики посоветуют президенту Лукашенко убрать минское “Динамо” из числа участников чемпионата КХЛ. Случиться-то может всякое, ситуация в стране напряжённая. И это не считая непростую мировую эпидемиологическую проблему с коронавирусом. В общем, одно навалилось на другое.

Уверен, что минскому “Динамо” ни в коем случае нельзя сниматься с чемпионата КХЛ. Хоккей для Беларуси — вид спорта номер один. Просто не представляю себе лигу без минчан, без их переполненных на домашних матчах трибун. Другое дело, что в “Динамо” давно пора наводить порядок, чтобы команда перестала барахтаться на последних местах в турнирной таблице.

И ещё один важный момент. Прочитал новость, что Латвия ведёт переговоры по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси. Это серьёзный звоночек. Получается, что всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа. Поэтому, если минское “Динамо” снимется с КХЛ, мировое первенство у них точно украдут», — сказал Назаров «Чемпионату».

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Спартак» отправился на матч РПЛ против «Уфы» без Тедеско
Двукратному чемпиону ОИ грозит тюрьма за хранение наркотиков
«Мотивация — играть в топ-клубе». Ловрен о переходе в «Зенит»
«Барса» меняет Сетьена на Кумана. Но и он продержится только год
Иностранные фанаты восхитились голом Миранчука, вспомнив Зидана
Российский баскетболист упал во время матча и умер
Смерть 17-летнего футболиста заинтересовала Следственный комитет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь