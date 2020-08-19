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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекский клуб отказался от участия в чемпионате Казахстана по хоккею

Ташкентский «Хумо» объявил об отказе от участия в чемпионате Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».

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Такое решение связано со сложностями при пересечении границ между странами, а также с эпидемиологической ситуацией.

Ранее об уходе из чемпионата объявила «Астана». В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне «Астана» входила в систему «Барыса».

Напомним, в апреле «Хумо» покинул Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что в следующем сезоне клуб из Ташкента будет выступать в чемпионате Казахстана. Ранее в турнир перешли «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», которые также снялись с ВХЛ из-за закрытия границ с Россией.

Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал «Хумо-2». Команда заняла предпоследнее место и не попала в плей-офф.

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