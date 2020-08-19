Узбекский клуб отказался от участия в чемпионате Казахстана по хоккею
Ташкентский «Хумо» объявил об отказе от участия в чемпионате Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».
Ташкентский «Хумо» объявил об отказе от участия в чемпионате Казахстана по хоккею, сообщает «Шайба.kz».
Такое решение связано со сложностями при пересечении границ между странами, а также с эпидемиологической ситуацией.
Ранее об уходе из чемпионата объявила «Астана». В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне «Астана» входила в систему «Барыса».
Напомним, в апреле «Хумо» покинул Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) после дебютного сезона. Решение было принято
Ожидалось, что в следующем сезоне клуб из Ташкента будет выступать в чемпионате Казахстана. Ранее в турнир перешли «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», которые также снялись с ВХЛ
Напомним, в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана участвовал «Хумо-2». Команда заняла предпоследнее место и не попала в