С клубами из ВХЛ. Утвержден список участников чемпионата Казахстана по хоккею

Узбекский «Хумо» официально заявил об отказе от участия в чемпионате. Причина — сложности при пересечении границ между странами, а также эпидемиологическая обстановка во всем мире.

КФХ предлагала клубу из Ташкента несколько вариантов возможного участия, включая размещение и тренировочный процесс команды в Шымкенте и Алматы. Однако, после долгого обсуждения, руководством «Хумо» было принято решение об отказе от участия в сезоне-2020/21.

Федерация хоккея Узбекистана выразила признательность и готовность вернуться в чемпионат Казахстана по хоккею в следующем сезоне.

В связи с этим в ЧРК сезона-2020/21 официально примут участие 13 команд:

1. «Арлан»

2. «Иртыш»

3. «Алматы»

4. «Бейбарыс»

5. «Алтай-Торпедо»

6. «Кулагер»

7. «Темиртау»

8. «Актобе»

9. «Горняк»

10. «Снежные Барсы»

11. «Номад»

12. «Сарыарка»

13. «Торпедо».

Напомним, «Номад», «Сарыарка» и «Торпедо» были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причины «Снежные Барсы» ушли из МХЛ.