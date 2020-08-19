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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

С клубами из ВХЛ. Утвержден список участников чемпионата Казахстана по хоккею

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) утвердила список участников чемпионата страны на сезон-2020/21.

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Узбекский «Хумо» официально заявил об отказе от участия в чемпионате. Причина — сложности при пересечении границ между странами, а также эпидемиологическая обстановка во всем мире.

КФХ предлагала клубу из Ташкента несколько вариантов возможного участия, включая размещение и тренировочный процесс команды в Шымкенте и Алматы. Однако, после долгого обсуждения, руководством «Хумо» было принято решение об отказе от участия в сезоне-2020/21.

Федерация хоккея Узбекистана выразила признательность и готовность вернуться в чемпионат Казахстана по хоккею в следующем сезоне.

В связи с этим в ЧРК сезона-2020/21 официально примут участие 13 команд:
1. «Арлан»
2. «Иртыш»
3. «Алматы»
4. «Бейбарыс»
5. «Алтай-Торпедо»
6. «Кулагер»
7. «Темиртау»
8. «Актобе»
9. «Горняк»
10. «Снежные Барсы»
11. «Номад»
12. «Сарыарка»
13. «Торпедо».

Напомним, «Номад», «Сарыарка» и «Торпедо» были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причины «Снежные Барсы» ушли из МХЛ.

Ранее об уходе из чемпионата объявила «Астана». В июне сообщалось о финансовых проблемах в клубе. В прошедшем сезоне команда входила в систему «Барыса».

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