Казахстанский клуб продал хоккеиста с опытом игры в КХЛ
Он является воспитанником московских «Крыльев Советов».
Он является воспитанником московских «Крыльев Советов».
Нападающий устькаменогорского «Торпедо» Владимир Пешехонов проведет следующий сезон в ВХЛ в составе «Нефтяника», сообщает
Команда из Альметьевска получила права на хоккеиста за денежную компенсацию.
Пешехонов является воспитанником московских «Крыльев Советов». Имеет опыт игры в КХЛ («Сибирь», ЦСКА, «Атлант», «Спартак») — 82 игры, 11 (5+6) очков. В ВХЛ защищал цвета «Дизеля» и «Звезды» — 247 игр, 127 (53+74) очков.
Напомним, ранее «Торпедо», «Номад» и «Сарыарка» были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)