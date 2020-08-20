Казахстанский клуб продал хоккеиста с опытом игры в КХЛ

Команда из Альметьевска получила права на хоккеиста за денежную компенсацию.

Пешехонов является воспитанником московских «Крыльев Советов». Имеет опыт игры в КХЛ («Сибирь», ЦСКА, «Атлант», «Спартак») — 82 игры, 11 (5+6) очков. В ВХЛ защищал цвета «Дизеля» и «Звезды» — 247 игр, 127 (53+74) очков.