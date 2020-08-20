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07:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб продал хоккеиста с опытом игры в КХЛ

Он является воспитанником московских «Крыльев Советов».

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Нападающий устькаменогорского «Торпедо» Владимир Пешехонов проведет следующий сезон в ВХЛ в составе «Нефтяника», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Команда из Альметьевска получила права на хоккеиста за денежную компенсацию.

Пешехонов является воспитанником московских «Крыльев Советов». Имеет опыт игры в КХЛ («Сибирь», ЦСКА, «Атлант», «Спартак») — 82 игры, 11 (5+6) очков. В ВХЛ защищал цвета «Дизеля» и «Звезды» — 247 игр, 127 (53+74) очков.

Напомним, ранее «Торпедо», «Номад» и «Сарыарка» были вынуждены сняться с Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за закрытия границ и перейти в чемпионат Казахстана. По этой же причине «Снежные Барсы» ушли из МХЛ.

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