ФХР, клубы КХЛ и «Спартак» выразили соболезнования родным Ржиги

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник стало известно, что Ржига скончался в возрасте 61 года. В августе чешские СМИ сообщили, что Ржига, до недавнего времени возглавлявший сборную Чехии по хоккею, был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что тренер ранее испытывал боли в животе, но затем его состояние здоровья резко ухудшилось.

«На 62-м году ушел из жизни известный хоккейный тренер Милош Ржига, ранее возглавлявший сборную Чехии… Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу, в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в сообщении на сайте ФХР.

«В Праге на 62-м году жизни скончался известный тренер, бывший наставник СКА Милош Ржига. В Петербурге Милош работал с мая 2011-го по ноябрь 2012 года. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги», — сообщается в заявлении на странице петербургского СКА в Twitter.

Соболезнования в своих социальных сетях также выразили омский «Авангард», московский футбольный клуб «Спартак» и сборная Чехии по хоккею.

Ржига тренировал «Спартак» в 2007—2010 годах и дважды выводил команду в ¼ финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для клуба за время выступлений в КХЛ. Кроме «Спартака», Ржига работал с подмосковным «Химиком» (позже «Атлант»), петербургским СКА и омским «Авангардом», а также тренировал выступавший в КХЛ братиславский «Слован». С «Атлантом» Ржига дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.