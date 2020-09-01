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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФХР, клубы КХЛ и «Спартак» выразили соболезнования родным Ржиги

Федерация хоккея России (ФХР) и клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразили соболезнования в связи со смертью тренера Милоша Ржиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник стало известно, что Ржига скончался в возрасте 61 года. В августе чешские СМИ сообщили, что Ржига, до недавнего времени возглавлявший сборную Чехии по хоккею, был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщалось, что тренер ранее испытывал боли в животе, но затем его состояние здоровья резко ухудшилось.

«На 62-м году ушел из жизни известный хоккейный тренер Милош Ржига, ранее возглавлявший сборную Чехии… Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу, в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в сообщении на сайте ФХР.

«В Праге на 62-м году жизни скончался известный тренер, бывший наставник СКА Милош Ржига. В Петербурге Милош работал с мая 2011-го по ноябрь 2012 года. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги», — сообщается в заявлении на странице петербургского СКА в Twitter.

Соболезнования в своих социальных сетях также выразили омский «Авангард», московский футбольный клуб «Спартак» и сборная Чехии по хоккею.

Ржига тренировал «Спартак» в 2007—2010 годах и дважды выводил команду в ¼ финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для клуба за время выступлений в КХЛ. Кроме «Спартака», Ржига работал с подмосковным «Химиком» (позже «Атлант»), петербургским СКА и омским «Авангардом», а также тренировал выступавший в КХЛ братиславский «Слован». С «Атлантом» Ржига дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2010/11.

Ржига тренировал сборную Чехии с 2018 по 2020 год, в 2019 году он занял с чешской командой четвертое место на чемпионате мира в Словакии.

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