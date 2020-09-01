«Пан Милош, вы сделали хоккей лучше». Ушел из жизни чешский тренер Ржига

Источник: Sport24

Боль и непринятие. Сложно осознать, что Милош Ржига ушел. 6 декабря ему должно было исполниться 62 года. Совсем несолидный возраст для хоккейного тренера. Он всегда был таким бодрым, эмоциональным, страстным, дерзким. Казалось, что он будет тренировать вечно. Он всегда был в центре внимания, даже если рядом стояла звезда НХЛ. Он всегда показывал свои чувства: если злился, то эта была буря, если радовался — звонкий смех. Он не выигрывал золото со сборной, не брал серьезных кубков на клубном уровне. Но без него невозможно представить чешский хоккей. Он и есть чешский хоккей.

18 августа стало известно о том, что Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Он лечился Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. В последние несколько недель состояние здоровье тренера ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. 1 сентября чешское издание Sport.Blesk сообщило о смерти Милоша.

— Последний месяц был большой битвой, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он всегда делал для других. Я хочу попросить все хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом, — цитирует Милоша Ржигу-младшего iSport.cz.

Трудно поверить, но каких-то два месяца назад Ржига еще рвался работать. В разговоре с журналистами недвусмысленно намекал, что хотел бы тренировать «Барыс», в тот момент находившийся без тренера. Весной писали об интересе к чешскому специалисту «Трактора» и «Автомобилиста». Если бы не пандемия коронавирус, в мае бы Милош повез сборную Чехии на чемпионат мира. За предыдущие два года с национальной командой он не добился серьезных успехов — на ЧМ в Братиславе проиграл российской команде в матче за бронзу.

Тренируя сборную, Ржига не стеснялся наезжать на КХЛ, где работал многие годы. Доставалось и клубам, не отпускавшим игроков на этапы Евротура, и общему уровню лиги, который, по мнению тренера, заметно упал. С последним трудно было не согласиться. И даже тогда никто в России не говорил о нем плохо.

В памяти останется, как Ржига сделал веселый «Спартак», которому как никогда подходил штамп про народную команду.

Как доходил до финала Кубка Гагарина с «Атлантом». Как кричал «засудили» после поражения СКА от московского «Динамо». Тогда Ржига встретился со Знарком по пути на послематчевую пресс-конференцию, обсуждение деталей игры переросло сначала в перепалку, а в итоге дело едва не дошло до драки.

Фанаты «Атланта» называли Милоша «чешским хамом», а боссы питерского клуба увольняли его, когда команда шла на первом месте. Его считали чуть не лучшим тренером-мотиватором. На эмоциях и строился хоккей Ржиги. Он был одним из самых противоречивых специалистов, которые когда-либо работали в КХЛ. Ему не суждено было стать народным любимцем, но тем, о ком всегда будут говорить — точно удалось. С Ржигой часто было тяжело согласиться, но с ним никогда не было скучно.