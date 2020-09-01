Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.09
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
63
Хоккей. НХЛ
31.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
2.09
ЦСКА
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит.

Наверх

Незадолго до смерти Ржига перенес коронавирус.

В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.

 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
«Пан Милош, вы сделали хоккей лучше». Ушел из жизни тренер Ржига
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Краснодара»
Стали известны результаты тестов игроков сборной России на COVID
Источник: «Химки» не сумели удовлетворить запросы Глушакова
Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»
Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью»
Артем Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь