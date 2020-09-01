Стала известна причина смерти Милоша Ржиги
Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит.
Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер сборной Чехии Милош Ржига умер от варикоза — расширения вен, который затем перетек в тромбофлебит.
Незадолго до смерти Ржига перенес коронавирус.
В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА, и «Атлантом». Последним местом работы для специалиста стала сборная Чехии, с которой он работал с 2018 по 2020 год.